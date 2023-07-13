На пляже «Голубые озера» курганцы заметили ужа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы, отдыхающие на пляже «Голубые озера», заметили змею. Фото рептилии размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Вчера на Голубых [озерах]», — подписал автор под фотографиями змеи, опубликованными в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях некоторые курганцы пишут, что на фото гадюка обыкновенная. «Там испокон веку гадючьи места. А гадюка, хоть и обыкновенная, как здесь написали, может до смерти укусить», — пишет пользователь под ником Саша Черныш. Другие горожане уверены, что отдыхающие на пляже встретили ужа.

Специалист-биолог из курганского вуза подтвердил URA.RU, что на представленном фото уж. Однако, по его словам, в районе Голубых озер нечасто встречаются гадюки.

Курганцы встретили в районе Голубых озер змею Фото: группа «ЧП Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/chp45