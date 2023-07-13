13 июля 2023

Курганцы на популярном пляже заметили змею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На пляже «Голубые озера» курганцы заметили ужа (фото из архива) Фото:

Курганцы, отдыхающие на пляже «Голубые озера», заметили змею. Фото рептилии размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Вчера на Голубых [озерах]», — подписал автор под фотографиями змеи, опубликованными в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях некоторые курганцы пишут, что на фото гадюка обыкновенная. «Там испокон веку гадючьи места. А гадюка, хоть и обыкновенная, как здесь написали, может до смерти укусить», — пишет пользователь под ником Саша Черныш. Другие горожане уверены, что отдыхающие на пляже встретили ужа.

Специалист-биолог из курганского вуза подтвердил URA.RU, что на представленном фото уж. Однако, по его словам, в районе Голубых озер нечасто встречаются гадюки.

Курганцы встретили в районе Голубых озер змею
Курганцы встретили в районе Голубых озер змею
Фото:
Курганцы отмечают, что в этом году часто встречают змей
Курганцы отмечают, что в этом году часто встречают змей
Фото:

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Курганцы, отдыхающие на пляже «Голубые озера», заметили змею. Фото рептилии размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вчера на Голубых [озерах]», — подписал автор под фотографиями змеи, опубликованными в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях некоторые курганцы пишут, что на фото гадюка обыкновенная. «Там испокон веку гадючьи места. А гадюка, хоть и обыкновенная, как здесь написали, может до смерти укусить», — пишет пользователь под ником Саша Черныш. Другие горожане уверены, что отдыхающие на пляже встретили ужа. Специалист-биолог из курганского вуза подтвердил URA.RU, что на представленном фото уж. Однако, по его словам, в районе Голубых озер нечасто встречаются гадюки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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