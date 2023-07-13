Курганцы, отдыхающие на пляже «Голубые озера», заметили змею. Фото рептилии размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».
«Вчера на Голубых [озерах]», — подписал автор под фотографиями змеи, опубликованными в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях некоторые курганцы пишут, что на фото гадюка обыкновенная. «Там испокон веку гадючьи места. А гадюка, хоть и обыкновенная, как здесь написали, может до смерти укусить», — пишет пользователь под ником Саша Черныш. Другие горожане уверены, что отдыхающие на пляже встретили ужа.
Специалист-биолог из курганского вуза подтвердил URA.RU, что на представленном фото уж. Однако, по его словам, в районе Голубых озер нечасто встречаются гадюки.
Курганцы встретили в районе Голубых озер змею
Фото: группа «ЧП Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/chp45
Курганцы отмечают, что в этом году часто встречают змей
Фото: группа «ЧП Курган», соцсет «ВКонтакте», https://vk.com/chp45
Курганцы, отдыхающие на пляже «Голубые озера», заметили змею. Фото рептилии размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Вчера на Голубых [озерах]», — подписал автор под фотографиями змеи, опубликованными в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях некоторые курганцы пишут, что на фото гадюка обыкновенная. «Там испокон веку гадючьи места. А гадюка, хоть и обыкновенная, как здесь написали, может до смерти укусить», — пишет пользователь под ником Саша Черныш. Другие горожане уверены, что отдыхающие на пляже встретили ужа. Специалист-биолог из курганского вуза подтвердил URA.RU, что на представленном фото уж. Однако, по его словам, в районе Голубых озер нечасто встречаются гадюки.