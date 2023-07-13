13 июля 2023

В Озерске мужчина устроил стрельбу по школьникам в супермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, мужчина стрелял из газового пистолета Фото:

В одном из супермаркетов Озерска (Челябинская область) местный житель устроил стрельбу по школьникам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, школьники получили травмы глаз.

«Мужчина начал стрельбу в супермаркете „Пятерочка“. Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. Два школьника получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, у школьников повреждено зрение. Им назначено амбулаторное лечение. Предполагаемый стрелок установлен. Приняты меры по его розыску и задержанию.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В одном из супермаркетов Озерска (Челябинская область) местный житель устроил стрельбу по школьникам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, школьники получили травмы глаз. «Мужчина начал стрельбу в супермаркете „Пятерочка“. Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. Два школьника получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU, у школьников повреждено зрение. Им назначено амбулаторное лечение. Предполагаемый стрелок установлен. Приняты меры по его розыску и задержанию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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