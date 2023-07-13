В Озерске мужчина устроил стрельбу по школьникам в супермаркете

14 июля 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Предположительно, мужчина стрелял из газового пистолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из супермаркетов Озерска (Челябинская область) местный житель устроил стрельбу по школьникам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, школьники получили травмы глаз. «Мужчина начал стрельбу в супермаркете „Пятерочка“. Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. Два школьника получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU, у школьников повреждено зрение. Им назначено амбулаторное лечение. Предполагаемый стрелок установлен. Приняты меры по его розыску и задержанию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

В одном из супермаркетов Озерска (Челябинская область) местный житель устроил стрельбу по школьникам. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, школьники получили травмы глаз. «Мужчина начал стрельбу в супермаркете „Пятерочка“. Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. Два школьника получили травмы и были вынуждены обратиться в больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU, у школьников повреждено зрение. Им назначено амбулаторное лечение. Предполагаемый стрелок установлен. Приняты меры по его розыску и задержанию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.