Врач предупредила о последствиях для здоровья после утечки урана на свердловском заводе «Росатома»

Врач Демьяновская: наночастицы урана накапливаются в печени, вызывая острую интоксикацию организма

Химические свойства обедненного гексафторида урана несут большую угрозу для здоровья человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Утечка любых материалов на производствах, связанных с оборотом радиоактивных веществ, всегда вызывает настороженность. В данном случае произошла утечка обедненного гексафторида урана. По сути, это отходы, которые образуются при переработке гексафторида урана в обогащенный уран. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Обедненный — значит, он содержит малое количество радиоактивного изотопа урана 235U. Радиационной опасности это вещество, как правило, не представляет. Но все равно важно отслеживать изменения радиоактивного фона на предприятии и за его пределами. Гораздо большую угрозу для здоровья человека в этом случае несут химические свойства обедненного гексафторида урана. При взрыве происходит выброс фтора и фтористоводородной кислоты — они обладают токсическим воздействием на человека», — говорит Демьяновская.

По ее словам, газообразный фтор является мощным раздражителем для слизистой оболочки верхних дыхательных путей. «Соли фтористоводородной кислоты выводятся из организма с фекалиями и мочой в течение нескольких дней, но какое-то их количество скапливается в почках, костях и мягких тканях. Высокие концентрации химикатов могут угнетать функцию почек и даже спровоцировать острую почечную недостаточность с нарушениями водно-электролитного баланса и интоксикацией продуктами азотистого обмена», — отмечает врач-невролог.

«При хронической интоксикации фторидами развивается флюороз — повреждение зубов и окружающих мягких тканей десны. А в тяжелых случаях — опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, репродуктивной, нервной систем. К сожалению, в истории уже бывали прецеденты утечки гексафторида урана, в том числе в водную среду. Но исследования не показали признаков превышения безопасных концентраций ни радиоактивных, ни физико-химических веществ», — резюмировала врач Демьяновская.

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. При разгерметизации баллона, по данным URA.RU, погиб рабочий. Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать. Заместитель гендиректора УЭХК Юрий Минеев заявил, что опасности для жителей города и сотрудников нет. Вся информация об инциденте — в материале URA.RU.