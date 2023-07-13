В Перми пройдет чемпионат по приготовлению пиццы с призом в 300 тысяч рублей

Открыта регистрация на участие в III Чемпионате Пиццайоло России, который пройдет в Перми с 25 по 27 августа. Поваров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Победители в каждой номинации получат денежный приз — 100 тысяч рублей.
«У нас отличные новости. Открываем регистрацию на III Чемпионат Пиццайоло России. Ждем вас 25—27 августа в Перми», — рассказали организаторы в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Участники, занявшие второе и третье место, денежные призы не получат, но им обещают вручить подарки от партнеров.
Чтобы принять участие в Чемпионате, нужно оплатить организационный взнос 1500 рублей и заполнить анкету у организаторов. Соревнование пройдет в рамках Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. Участников соревнований будут оценивать профессиональные судьи.
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