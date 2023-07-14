Полпред Якушев и губернатор Текслер приехали к владельцу ММК Рашникову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер отметил необходимость модернизации производства Фото:

Владелец «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников 14 июля продемонстрировал полпреду в УрФО Владимиру Якушеву и губернатору области Алексею Текслеру ход работ по реконструкции коксохимического производства на предприятии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первый этап реконструкции практически подошел к завершению.

«Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников ознакомил полпреда Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера с ходом строительства новой коксовой батареи № 12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящий момент установка первого блока батареи завершена. Ведется его технологическая наладка. Осенью будет запущен еще один блок.

Глава региона отметил, что на «ММК» приходится значительная доля валового регионального продукта. За счет деятельности предприятие пополняется региональный бюджет. По мнению Текслера, в непростой для страны момент необходимо поддерживать модернизацию производства, вкладываться в развитие и экологию. С этими задачами комбинат прекрасно справляется.

По словам Рашникова, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет большое природоохранное значение для «ММК» и всего Магнитогорска. По окончании модернизации можно будет вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. Это, в свою очередь, позволит обеспечить сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысяч тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Фото:
Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников 14 июля продемонстрировал полпреду в УрФО Владимиру Якушеву и губернатору области Алексею Текслеру ход работ по реконструкции коксохимического производства на предприятии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первый этап реконструкции практически подошел к завершению. «Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников ознакомил полпреда Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера с ходом строительства новой коксовой батареи № 12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд рублей», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящий момент установка первого блока батареи завершена. Ведется его технологическая наладка. Осенью будет запущен еще один блок. Глава региона отметил, что на «ММК» приходится значительная доля валового регионального продукта. За счет деятельности предприятие пополняется региональный бюджет. По мнению Текслера, в непростой для страны момент необходимо поддерживать модернизацию производства, вкладываться в развитие и экологию. С этими задачами комбинат прекрасно справляется. По словам Рашникова, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет большое природоохранное значение для «ММК» и всего Магнитогорска. По окончании модернизации можно будет вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. Это, в свою очередь, позволит обеспечить сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысяч тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...