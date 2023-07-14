Алексей Текслер отметил необходимость модернизации производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников 14 июля продемонстрировал полпреду в УрФО Владимиру Якушеву и губернатору области Алексею Текслеру ход работ по реконструкции коксохимического производства на предприятии. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первый этап реконструкции практически подошел к завершению.

«Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников ознакомил полпреда Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера с ходом строительства новой коксовой батареи № 12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящий момент установка первого блока батареи завершена. Ведется его технологическая наладка. Осенью будет запущен еще один блок.

Глава региона отметил, что на «ММК» приходится значительная доля валового регионального продукта. За счет деятельности предприятие пополняется региональный бюджет. По мнению Текслера, в непростой для страны момент необходимо поддерживать модернизацию производства, вкладываться в развитие и экологию. С этими задачами комбинат прекрасно справляется.

По словам Рашникова, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет большое природоохранное значение для «ММК» и всего Магнитогорска. По окончании модернизации можно будет вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. Это, в свою очередь, позволит обеспечить сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысяч тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области