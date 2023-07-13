13 июля 2023
12 июля 2023

В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен в честь прибытия мощей святого Спиридона в храм Александра Невского. Челябинск, церковь, ларец, мощи спиридона
В ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца Фото:

В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца. В Салехард они прибудут 26 июля, верующие Лабытнанги смогут поклониться мощам 28 июля, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Впервые на Ямал доставят мощи Георгия Победоносца. Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля, на следующий день состоится Божественная литургия. В Лабытнанги мощи святого планируют доставить утром 28 июля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Мощи будут доставлены авиабортом из Норильска. Их выставят в Салехарде — в соборе Петра и Павла, в Лабытнанги — в храме Георгия Победоносца. На 27 июля запланирован автобусный крестный ход по городу и торжественный молебен в память павших русских воинов. По завершению мероприятий мощи отправят в ХМАО.

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В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца. В Салехард они прибудут 26 июля, верующие Лабытнанги смогут поклониться мощам 28 июля, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Впервые на Ямал доставят мощи Георгия Победоносца. Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля, на следующий день состоится Божественная литургия. В Лабытнанги мощи святого планируют доставить утром 28 июля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Мощи будут доставлены авиабортом из Норильска. Их выставят в Салехарде — в соборе Петра и Павла, в Лабытнанги — в храме Георгия Победоносца. На 27 июля запланирован автобусный крестный ход по городу и торжественный молебен в память павших русских воинов. По завершению мероприятий мощи отправят в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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