В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца

14 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца. В Салехард они прибудут 26 июля, верующие Лабытнанги смогут поклониться мощам 28 июля, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Впервые на Ямал доставят мощи Георгия Победоносца. Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля, на следующий день состоится Божественная литургия. В Лабытнанги мощи святого планируют доставить утром 28 июля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Мощи будут доставлены авиабортом из Норильска. Их выставят в Салехарде — в соборе Петра и Павла, в Лабытнанги — в храме Георгия Победоносца. На 27 июля запланирован автобусный крестный ход по городу и торжественный молебен в память павших русских воинов. По завершению мероприятий мощи отправят в ХМАО.

В ЯНАО впервые доставят мощи святого Георгия Победоносца. В Салехард они прибудут 26 июля, верующие Лабытнанги смогут поклониться мощам 28 июля, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Впервые на Ямал доставят мощи Георгия Победоносца. Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля, на следующий день состоится Божественная литургия. В Лабытнанги мощи святого планируют доставить утром 28 июля», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Мощи будут доставлены авиабортом из Норильска. Их выставят в Салехарде — в соборе Петра и Павла, в Лабытнанги — в храме Георгия Победоносца. На 27 июля запланирован автобусный крестный ход по городу и торжественный молебен в память павших русских воинов. По завершению мероприятий мощи отправят в ХМАО.