ВС РФ пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожье

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Войска РФ пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области», — сказано в брифинге Минобороны РФ. Там отмечают, что ВС РФ также уничтожили склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, шесть складов боеприпасов и поразили пункты управления трех бригад украинских военных в ДНР и Запорожской области.

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Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Войска РФ пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области», — сказано в брифинге Минобороны РФ. Там отмечают, что ВС РФ также уничтожили склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, шесть складов боеприпасов и поразили пункты управления трех бригад украинских военных в ДНР и Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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