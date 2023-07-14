ВС РФ пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожье

14 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Запорожской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Войска РФ пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области», — сказано в брифинге Минобороны РФ. Там отмечают, что ВС РФ также уничтожили склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, шесть складов боеприпасов и поразили пункты управления трех бригад украинских военных в ДНР и Запорожской области.

Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Войска РФ пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области», — сказано в брифинге Минобороны РФ. Там отмечают, что ВС РФ также уничтожили склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, шесть складов боеприпасов и поразили пункты управления трех бригад украинских военных в ДНР и Запорожской области.