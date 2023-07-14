В Брянской области погибла женщина и пострадал подросток от обстрела ВСУ

14 июля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от обстрела доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», — написал Богомаз в своем telegram-канале . По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в результате обстрела украинской стороны загорелось три жилых здания. На данный момент последствия обстрела ликвидируют, заключил губернатор.

При обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в результате обстрела украинской стороны загорелось три жилых здания. На данный момент последствия обстрела ликвидируют, заключил губернатор.