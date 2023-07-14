В Брянской области погибла женщина и пострадал подросток от обстрела ВСУ

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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, отравление, пострадавший, пожарный, угарный газ
Пострадавшие от обстрела доставлены в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в результате обстрела украинской стороны загорелось три жилых здания. На данный момент последствия обстрела ликвидируют, заключил губернатор.

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При обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области погибла женщина. Среди трех пострадавших есть подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Кроме того, в результате обстрела украинской стороны загорелось три жилых здания. На данный момент последствия обстрела ликвидируют, заключил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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