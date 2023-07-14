Екатеринбуржцев позвали разрисовывать городские стены

Екатеринбуржцы поучаствуют в создании арт-объекта вместе со стрит-арт артистом STENOGRAFFIA
© Служба новостей «URA.RU»
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Именно над этой работой будет трудиться художник и все желающие
Именно над этой работой будет трудиться художник и все желающие Фото:

Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проведет акцию House Plant SWAP, в которой каждый житель города сможет обменять свое растение на другое. На этом же мероприятии горожанам будут доступны экскурсии в оранжерею Городского детского экологического центра, а также возможность поучаствовать в преображении стены вместе с художником Сергеем Акрамовым. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля.

«Можно принести свои растения, обменять их на какие-то новые абсолютно бесплатно. Вместе с этим будет происходить роспись стены со всеми желающими. Кто хочет внести вклад в преображение этой территории», — сообщила одна из организаторов на открытии фестиваля. Акция пройдет уже завтра — 15 июля в 12:00 в Харитоновском парке.

Ранее в Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Руководитель фестиваля Анна Клец рассказала, во что превратится переход Цоя в центре города.

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Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проведет акцию House Plant SWAP, в которой каждый житель города сможет обменять свое растение на другое. На этом же мероприятии горожанам будут доступны экскурсии в оранжерею Городского детского экологического центра, а также возможность поучаствовать в преображении стены вместе с художником Сергеем Акрамовым. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля. «Можно принести свои растения, обменять их на какие-то новые абсолютно бесплатно. Вместе с этим будет происходить роспись стены со всеми желающими. Кто хочет внести вклад в преображение этой территории», — сообщила одна из организаторов на открытии фестиваля. Акция пройдет уже завтра — 15 июля в 12:00 в Харитоновском парке. Ранее в Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Руководитель фестиваля Анна Клец рассказала, во что превратится переход Цоя в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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