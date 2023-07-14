Екатеринбуржцев позвали разрисовывать городские стены

Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проведет акцию House Plant SWAP, в которой каждый житель города сможет обменять свое растение на другое. На этом же мероприятии горожанам будут доступны экскурсии в оранжерею Городского детского экологического центра, а также возможность поучаствовать в преображении стены вместе с художником Сергеем Акрамовым. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля.
«Можно принести свои растения, обменять их на какие-то новые абсолютно бесплатно. Вместе с этим будет происходить роспись стены со всеми желающими. Кто хочет внести вклад в преображение этой территории», — сообщила одна из организаторов на открытии фестиваля. Акция пройдет уже завтра — 15 июля в 12:00 в Харитоновском парке.
Ранее в Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Руководитель фестиваля Анна Клец рассказала, во что превратится переход Цоя в центре города.
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