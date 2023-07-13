13 июля 2023

STENOGRAFFIA рассказала, во что превратится переход Цоя в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге переход со «Стеной Виктора Цоя» дополнят 3D-элементами и светящимися надписями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор, плотинка
Переход дополнят вау-эффектами Фото:

В Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Всего будет создано 50 работ, среди них — пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя. О том, во что превратится любимая площадка уличных музыкантов, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

«Пешеходный переход [с граффити Виктора Цоя] будет преображаться командой. Они делают вау-эффекты в городской среде. У нас будет эксперимент: с 3D-элементами, пасхалками, гэгами, цитатами слов, которые будут светиться. Мы очень надеемся, что жители города примут этот проект», — пояснила Клец на пресс-конференции в «Интерфакс». После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить.

Ранее представители стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA заявили, что переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.

Примерно в таком стиле будет преображен переход со стеной Цоя
Примерно в таком стиле будет преображен переход со стеной Цоя

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Всего будет создано 50 работ, среди них — пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя. О том, во что превратится любимая площадка уличных музыкантов, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «Пешеходный переход [с граффити Виктора Цоя] будет преображаться командой. Они делают вау-эффекты в городской среде. У нас будет эксперимент: с 3D-элементами, пасхалками, гэгами, цитатами слов, которые будут светиться. Мы очень надеемся, что жители города примут этот проект», — пояснила Клец на пресс-конференции в «Интерфакс». После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Ранее представители стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA заявили, что переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...