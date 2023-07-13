STENOGRAFFIA рассказала, во что превратится переход Цоя в центре Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге переход со «Стеной Виктора Цоя» дополнят 3D-элементами и светящимися надписями

14 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Переход дополнят вау-эффектами Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Всего будет создано 50 работ, среди них — пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя. О том, во что превратится любимая площадка уличных музыкантов, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «Пешеходный переход [с граффити Виктора Цоя] будет преображаться командой. Они делают вау-эффекты в городской среде. У нас будет эксперимент: с 3D-элементами, пасхалками, гэгами, цитатами слов, которые будут светиться. Мы очень надеемся, что жители города примут этот проект», — пояснила Клец на пресс-конференции в «Интерфакс». После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Ранее представители стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA заявили, что переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга. Примерно в таком стиле будет преображен переход со стеной Цоя Скриншот с пресс-конференции «Интерфакс»

В Екатеринбурге стартовал 14-й по счету фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Всего будет создано 50 работ, среди них — пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя. О том, во что превратится любимая площадка уличных музыкантов, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «Пешеходный переход [с граффити Виктора Цоя] будет преображаться командой. Они делают вау-эффекты в городской среде. У нас будет эксперимент: с 3D-элементами, пасхалками, гэгами, цитатами слов, которые будут светиться. Мы очень надеемся, что жители города примут этот проект», — пояснила Клец на пресс-конференции в «Интерфакс». После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Ранее представители стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA заявили, что переход от набережной городского пруда к Историческому скверу перекроют с 14 июля по 19 августа. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга.