Курганца будут судить за дискредитацию армии

Жителя Щучанского округа ждет суд за распространение ложных сведений о ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Щучанского округа Курганской области будут судить за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона.

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемый неоднократно размещал на своей странице в социальной сети сведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали на десятки тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Мужчина был осужден за противозаконные комментарии в социальных сетях.