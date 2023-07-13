13 июля 2023

Курганца будут судить за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, зал суда, судебное заседание
Жителя Щучанского округа ждет суд за распространение ложных сведений о ВС РФ Фото:

Жителя Щучанского округа Курганской области будут судить за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона.

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемый неоднократно размещал на своей странице в социальной сети сведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали на десятки тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Мужчина был осужден за противозаконные комментарии в социальных сетях.

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Жителя Щучанского округа Курганской области будут судить за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте СУ СКР региона. «По версии следствия, в 2022 году обвиняемый неоднократно размещал на своей странице в социальной сети сведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана оштрафовали на десятки тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Мужчина был осужден за противозаконные комментарии в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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