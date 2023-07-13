В окружной суд Югры назначен новый судья

Судьей ХМАО назначена Наталья Галкина
В окружной суд Ханты-мансийского автономного округа назначена новая судья. Соответсвующий указ 13 июля подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Галкину», — говорится в документе. Его полный текст размещен на портале правовой информации РФ.
Ранее URA.RU рассказало о назначении нового судьи в Нижневартовский районный суд. Им стал Алексей Житинский.
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