13 июля 2023

В окружной суд Югры назначен новый судья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Галкиной новым судьей в окружной суд ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Судьей ХМАО назначена Наталья Галкина Фото:

В окружной суд Ханты-мансийского автономного округа назначена новая судья. Соответсвующий указ 13 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Галкину», — говорится в документе. Его полный текст размещен на портале правовой информации РФ.

Ранее URA.RU рассказало о назначении нового судьи в Нижневартовский районный суд. Им стал Алексей Житинский.

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В окружной суд Ханты-мансийского автономного округа назначена новая судья. Соответсвующий указ 13 июля подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Галкину», — говорится в документе. Его полный текст размещен на портале правовой информации РФ. Ранее URA.RU рассказало о назначении нового судьи в Нижневартовский районный суд. Им стал Алексей Житинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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