В окружной суд Югры назначен новый судья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Галкиной новым судьей в окружной суд ХМАО

14 июля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Судьей ХМАО назначена Наталья Галкина Фото: Александр Елизаров © URA.RU В окружной суд Ханты-мансийского автономного округа назначена новая судья. Соответсвующий указ 13 июля подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Галкину», — говорится в документе. Его полный текст размещен на портале правовой информации РФ. Ранее URA.RU рассказало о назначении нового судьи в Нижневартовский районный суд. Им стал Алексей Житинский.

В окружной суд Ханты-мансийского автономного округа назначена новая судья. Соответсвующий указ 13 июля подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Галкину», — говорится в документе. Его полный текст размещен на портале правовой информации РФ. Ранее URA.RU рассказало о назначении нового судьи в Нижневартовский районный суд. Им стал Алексей Житинский.