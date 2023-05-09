09 мая 2023

Путин назначил нового судью в ХМАО

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Владимир Путин назначил нового судью Нижневартовского районного суда Фото:

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Алексея Житинского на должность судьи Нижневартовского районного суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента РФ. Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре судьей Нижневартовского районного суда Житинского Алексея Владимировича», — уточняется в документе.

Ранее Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву. Глава государства также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова.

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Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Алексея Житинского на должность судьи Нижневартовского районного суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента РФ. Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре судьей Нижневартовского районного суда Житинского Алексея Владимировича», — уточняется в документе. Ранее Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву. Глава государства также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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