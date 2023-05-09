Путин назначил нового судью в ХМАО

Владимир Путин назначил нового судью Нижневартовского районного суда
Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Алексея Житинского на должность судьи Нижневартовского районного суда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента РФ. Назначить в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре судьей Нижневартовского районного суда Житинского Алексея Владимировича», — уточняется в документе.
Ранее Путин назначил в суд Ханты-Мансийского автономного округа на должности судей Дарью Бойко и Анну Сокореву. Глава государства также утвердил в должности председателя Сургутского районного суда Сергея Мельникова.
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