Власти Кургана назвали причину повышения цен на комплексную застройку

Стоимость комплексной застройки на набережной Кургана выросла из-за переоценки аукциона

12 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Власти Кургана объяснили причины роста стоимости земли под комплексную застройку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость комплексной застройки на набережной Кургана в границах улиц Красина, Климова, Кирова выросла после переоценки аукциона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответе на запрос. Земельный участок подорожал более чем на один миллион рублей. «Начальная стоимость объекта оценки, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона в течение шести месяцев с даты составления отчета. Срок действия предыдущего отчета об оценке закончился, в связи с чем была проведена переоценка, по результатам которой стоимость возросла. На основании отчета об оценке была установлена начальная цена предмета аукциона в 80,4 млн рублей», — сообщили в мэрии. Предыдущая стоимость земли под застройку составляла 79,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал земельный участок в районе реки Тобол. Цена комплексной застройки увеличилась на 1,2 млн рублей. Территорию площадью 24,6 тысячи квадратных метров власти не могли продать застройщикам четыре раза. Торги срывались из-за отсутствия заявок от инвесторов. Также сообщалось, что в Кургане почти на один миллион подорожал земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. Территорию переоценили в 61,4 млн рублей. Еще один участок под застройку вырос в цене в микрорайоне Северном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость комплексной застройки на набережной Кургана в границах улиц Красина, Климова, Кирова выросла после переоценки аукциона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города в ответе на запрос. Земельный участок подорожал более чем на один миллион рублей. «Начальная стоимость объекта оценки, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона в течение шести месяцев с даты составления отчета. Срок действия предыдущего отчета об оценке закончился, в связи с чем была проведена переоценка, по результатам которой стоимость возросла. На основании отчета об оценке была установлена начальная цена предмета аукциона в 80,4 млн рублей», — сообщили в мэрии. Предыдущая стоимость земли под застройку составляла 79,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожал земельный участок в районе реки Тобол. Цена комплексной застройки увеличилась на 1,2 млн рублей. Территорию площадью 24,6 тысячи квадратных метров власти не могли продать застройщикам четыре раза. Торги срывались из-за отсутствия заявок от инвесторов. Также сообщалось, что в Кургане почти на один миллион подорожал земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. Территорию переоценили в 61,4 млн рублей. Еще один участок под застройку вырос в цене в микрорайоне Северном.