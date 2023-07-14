Врач раскрыла, что делать, если человек оказался на предприятии, где произошла утечка урана

Врач Демьяновская рекомендует принимать йодистый калий после утечки урана на свердловском комбинате

14 июля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Всем кто оказался в непосредственной близости от места утечки урана важно следить за своим состоянием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном Утечка любых материалов на производствах, связанных с оборотом радиоактивных веществ, может спровоцировать сонливость, необъяснимую усталость и слабость. О том, что делать, если человек оказался на предприятии, где произошла утечка урана, корреспонденту URA.RU рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, может помочь употребление йодистого калия. «Обычно вокруг объектов возможной радиационной опасности устанавливается санитарно-защитная зона. Если в результате аварии появляется риск радиационного загрязнения, МЧС оповещает местное население об этом сиреной. В Новоуральске, к счастью, авария оказалась не настолько серьезной — радиационный фон в норме», — отметила невролог Демьяновская. Тем не менее важно знать, как действовать в случае утечки урана. «Услышав звук тревоги, нужно немедленно включить радио или телевизор на местный канал и прослушать сообщения. Если в момент оповещения человек находится на улице, то рекомендуется немедленно защитить органы дыхания платком или шарфом и, как можно скорее, вернуться домой», — рекомендует специалист лаборатории. По словам Демьяновской, дома необходимо закрыть окна и двери, переложить все продукты со стола в холодильник или шкаф. Рекомендуется наполнить водой имеющиеся емкости — после аварии даже умываться и мыть посуду водой из-под крана становится опасно, поэтому центральное водоснабжение могут отключить. «В случае серьезных аварий рекомендовано принимать до 10 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет — четверть таблетки, то есть 0,04 г. Если йодистого калия нет, его можно заменить йодистым раствором», — говорит Екатерина Демьяновская. На предприятии в Новоуральске произошла утечка обедненного урана. «В отличие от обогащенного, он обладает низкой радиационной активностью, но опасность для здоровья могут представлять химикаты, которые выбрасываются в воздух при взрыве. Всем, кто оказался в непосредственной близости от места аварии, очень важно следить за своим состоянием. Может появиться сонливость, необъяснимая усталость и слабость. При возникновении любого из этих симптомов нужно обратиться к врачу», — резюмирует невролог. На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. При разгерметизации баллона погиб рабочий. Заместитель гендиректора предприятия заявил о том, что опасности для жителей города и сотрудников нет. Вся информация о происшествии — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечка любых материалов на производствах, связанных с оборотом радиоактивных веществ, может спровоцировать сонливость, необъяснимую усталость и слабость. О том, что делать, если человек оказался на предприятии, где произошла утечка урана, корреспонденту URA.RU рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, может помочь употребление йодистого калия. «Обычно вокруг объектов возможной радиационной опасности устанавливается санитарно-защитная зона. Если в результате аварии появляется риск радиационного загрязнения, МЧС оповещает местное население об этом сиреной. В Новоуральске, к счастью, авария оказалась не настолько серьезной — радиационный фон в норме», — отметила невролог Демьяновская. Тем не менее важно знать, как действовать в случае утечки урана. «Услышав звук тревоги, нужно немедленно включить радио или телевизор на местный канал и прослушать сообщения. Если в момент оповещения человек находится на улице, то рекомендуется немедленно защитить органы дыхания платком или шарфом и, как можно скорее, вернуться домой», — рекомендует специалист лаборатории. По словам Демьяновской, дома необходимо закрыть окна и двери, переложить все продукты со стола в холодильник или шкаф. Рекомендуется наполнить водой имеющиеся емкости — после аварии даже умываться и мыть посуду водой из-под крана становится опасно, поэтому центральное водоснабжение могут отключить. «В случае серьезных аварий рекомендовано принимать до 10 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет — четверть таблетки, то есть 0,04 г. Если йодистого калия нет, его можно заменить йодистым раствором», — говорит Екатерина Демьяновская. На предприятии в Новоуральске произошла утечка обедненного урана. «В отличие от обогащенного, он обладает низкой радиационной активностью, но опасность для здоровья могут представлять химикаты, которые выбрасываются в воздух при взрыве. Всем, кто оказался в непосредственной близости от места аварии, очень важно следить за своим состоянием. Может появиться сонливость, необъяснимая усталость и слабость. При возникновении любого из этих симптомов нужно обратиться к врачу», — резюмирует невролог. На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана. При разгерметизации баллона погиб рабочий. Заместитель гендиректора предприятия заявил о том, что опасности для жителей города и сотрудников нет. Вся информация о происшествии — в материале URA.RU.