Черноморский флот предупредил о бесконтрольно плавающей украинской мине

Украина беспорядочно минировала Черное море, заявили в МО РФ
Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ заявили, что предупреждение связано с обнаружением украинской мины.
«Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что мина была выставлена в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.