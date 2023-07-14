Черноморский флот предупредил о бесконтрольно плавающей украинской мине

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Военно морской флот. архив. Пермь, корабль, балтийское море, судницын анатолий, пилау
Украина беспорядочно минировала Черное море, заявили в МО РФ Фото:

Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ заявили, что предупреждение связано с обнаружением украинской мины.

«Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что мина была выставлена в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования.

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Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. В Минобороны РФ заявили, что предупреждение связано с обнаружением украинской мины. «Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», — заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что мина была выставлена в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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