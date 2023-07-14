Компания из Татарстана судится из-за КамАзов с заводом зятя курганского сенатора

Компания «Автореал» из Татарстана через суд пытается вернуть два шасси КамАз с завода «Кургандормаш». Курганское предприятие принадлежит семье Юрия Авдалова, который является зятем сенатора Сергея Муратова. Информация о судебном иске опубликована на сайте арбитражного суда Республики Татарстан.
«ООО „Автореал“ обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с иском к АО „Кургандормаш“, чтобы возвратить в натуре давальческие шасси КАМАЗ-65115-3081-48 в количестве 2 единиц. Истец представил доказательства направления искового заявления в адрес ответчика», — указано в судебном документе.
Уточняется, что судебное разбирательство в арбитражном суде назначено на 18 июля в Казани. В определении суда сторонам рекомендовано принять примирительные меры и предоставить текст мирового соглашения.
Ранее завод «Кургандормаш» участвовал в спецвыставке в Монголии, где были запланированы встречи с чиновниками и бизнесменами. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела рекламы и связей с общественностью курганского предприятия.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.