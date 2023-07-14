14 июля 2023
13 июля 2023

Компания из Татарстана судится из-за КамАзов с заводом зятя курганского сенатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Компания из Татарстана пытается через суд забрать КамАзы у курганского завода Фото:

Компания «Автореал» из Татарстана через суд пытается вернуть два шасси КамАз с завода «Кургандормаш». Курганское предприятие принадлежит семье Юрия Авдалова, который является зятем сенатора Сергея Муратова. Информация о судебном иске опубликована на сайте арбитражного суда Республики Татарстан.

«ООО „Автореал“ обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с иском к АО „Кургандормаш“, чтобы возвратить в натуре давальческие шасси КАМАЗ-65115-3081-48 в количестве 2 единиц. Истец представил доказательства направления искового заявления в адрес ответчика», — указано в судебном документе.

Уточняется, что судебное разбирательство в арбитражном суде назначено на 18 июля в Казани. В определении суда сторонам рекомендовано принять примирительные меры и предоставить текст мирового соглашения.

Ранее завод «Кургандормаш» участвовал в спецвыставке в Монголии, где были запланированы встречи с чиновниками и бизнесменами. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела рекламы и связей с общественностью курганского предприятия.

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Компания «Автореал» из Татарстана через суд пытается вернуть два шасси КамАз с завода «Кургандормаш». Курганское предприятие принадлежит семье Юрия Авдалова, который является зятем сенатора Сергея Муратова. Информация о судебном иске опубликована на сайте арбитражного суда Республики Татарстан. «ООО „Автореал“ обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с иском к АО „Кургандормаш“, чтобы возвратить в натуре давальческие шасси КАМАЗ-65115-3081-48 в количестве 2 единиц. Истец представил доказательства направления искового заявления в адрес ответчика», — указано в судебном документе. Уточняется, что судебное разбирательство в арбитражном суде назначено на 18 июля в Казани. В определении суда сторонам рекомендовано принять примирительные меры и предоставить текст мирового соглашения. Ранее завод «Кургандормаш» участвовал в спецвыставке в Монголии, где были запланированы встречи с чиновниками и бизнесменами. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела рекламы и связей с общественностью курганского предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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