Семья курганского сенатора Муратова страхуется от финансовых убытков из-за санкций

«Кургандормаш» принимает участие в выставке в Монголии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод «Кургандормаш», который принадлежит семье Юрия Авдалова — зятю сенатора Сергея Муратова, выходит на рынки дружественных стран. В частности, предприятие участвует в спецвыставке в Монголии, где запланированы встречи с чиновниками и бизнесменами. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела рекламы и связей с общественностью АО «Кургандормаш» Антон Колобашкин. Ранее бывший оборонный завод «Курганприбор», которым владел Муратов, попал в санкционные списки Зеленского и стран Евросоюза.

«„Кургандормаш“ принимает участие в выставке в Монголии. Цель выставки — расширение географии экспорта нашей продукции. Запланированы встречи с органами власти, занимающимися благоустройством и строительством, а также представителями сельского хозяйства и бизнесменами. Сейчас в Монголии есть высокая потребность в обновлении автопарка спецтехники, а мы эту проблему можем закрыть. В сегодняшних реалиях мы активно продвигаем нашу технику в страны СНГ и Ближнего Востока», — рассказал Колобашкин.

Выставка сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники «Спецмаш-2023» проходит в городе Дархан Республики Монголия в рамках поддержки Минпромторга. Она будет идти 30 и 31 мая. «Кургандормаш» демонстрирует на выставке фронтальный мини-погрузчик «Термит-1000», который уже зарекомендовал себя не только в России, но и в странах Азии.

Ранее URA.RU писало, что «Кургнадормаш» представил главе Росавтодора коммунальную «Теслу». В ходе рабочего визита Роману Новикову показали мини-погрузчик МЭП-1000, который работает на электрических элементах питания. Данная техника проходит испытания в Москве.