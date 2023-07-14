Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других.
19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate, удалила аккаунты из социальных сетей. На официальном сайте фирмы есть уведомление, что организация прекратила частные операции. На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других. 19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ