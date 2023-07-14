Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей 15 июля 2023 в 04:21 Размер текста - 17 + Компания-оператор затонувшего лайнера «Титан» OceanGate прекратила торговые операции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate, удалила аккаунты из социальных сетей. На официальном сайте фирмы есть уведомление, что организация прекратила частные операции. Новость по теме Что известно о пропаже батискафа, который отправлялся к «Титанику» На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других. 19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate, удалила аккаунты из социальных сетей. На официальном сайте фирмы есть уведомление, что организация прекратила частные операции. На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других. 19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям