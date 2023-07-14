14 июля 2023

Владевшая батискафом «Титан» OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куба. архив., куба, cuba, отдых на море, карибы, карибское море, причал для яхт, морской причал
Компания-оператор затонувшего лайнера «Титан» OceanGate прекратила торговые операции Фото:
новость из сюжета
Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate, удалила аккаунты из социальных сетей. На официальном сайте фирмы есть уведомление, что организация прекратила частные операции.

Новость по теме
Что известно о пропаже батискафа, который отправлялся к «Титанику»

На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других.

19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate, удалила аккаунты из социальных сетей. На официальном сайте фирмы есть уведомление, что организация прекратила частные операции. На сайте компании OceanGate отображается уведомление о том, что она приостановила все исследовательские и торговые операции. Сейчас у фирмы нет учетных записей в соцсетях Instagram* и Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также в Twitter и других. 19 июня Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник». Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул несколько версий произошедшего. В настоящее время OceanGate приостановила исследования после крушения батискафа, напоминает телеканал 360. * Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...