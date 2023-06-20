Что известно о пропаже батискафа, который отправлялся к «Титанику»

Батискаф с британским миллиардером перестал выходить на связь во время экскурсии к «Титанику»

С момента пропажи батискафа прошло более 30 часов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Связь с батискафом, который отправлялся с туристами к затонувшему лайнеру «Титаник» была потеряна. В нем находилось пять человек, среди которых оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг. URA.RU приводит сводку того, что известно о событии.

Что произошло

Туристы отправились исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня на батискафе. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь, сообщил британский телеканал Sky News. В Атлантическом океане начались поисково-спасательные работы. Береговая охрана США сообщила что на поиски отправлено два самолета. К поискам также привлекли канадское исследовательское судно Polar Prince.

Кто находится на борту пропавшего батискафа

В береговой охране США сообщили, что на борту батискафа находится пять человек. Среди туристов оказался британский миллиардер, владелец компании Action Aviation Хэмиш Хардинг. Об этом сообщил его приемный сын, передает Sky News. Там отметили, что бизнесмен занимается авиацией и совершал полет в космос. На борту судна также находятся основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пилот субмарин Поль-Анри Нарголе.

Причина исчезновения

Свое предположение о причинах исчезновения батискафа выразил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. По его мнению, подводное судно могло застрять в обломках затонувшего «Титаника». В таком случае, сказал он, это могло привести к серьезной аварии. Адмирал также заявил что ситуация очень серьезная, поскольку в подводном аппарате может закончиться кислород.

Как долго экипаж батискафа сможет дожидаться помощи

У людей на борту подводного судна остался кислород, которого хватит на три дня. Такое мнение выразил адмирал Джон Могер. Он подчеркнул, что кислорода может хватить на 96 часов. При этом он отметил, что с момента пропажи батискафа прошло более 30 часов, однако судно так и не нашли. По его словам, на поиски отправлен военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8, но далекое расстояние осложняет ситуацию.

Турист вышел на связь

Один из туристов Рори Голден, находящихся в подводном аппарате, смог выйти на связь. В своих соцсетях он сообщил, что с пассажирами все в порядке и попросил не упоминать их имен. «Наши возможности онлайн и интернета ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для координации усилий, которые предпринимаются», — заявил он, добавив, что спасательная операция уже ведется.