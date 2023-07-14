В Пермском крае мясокомбинату предъявили иск из-за авторских прав на продукцию

Мясокомбинат «Кунгурский» получил иск на 141 млн рублей из-за авторских прав на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Группа Черкизово» предъявила иск к мясокомбинату «Кунгурский» на 141 млн рублей, чтобы в суде добиться компенсации из-за прав на товарный знак. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Пермского края.

«ПАО „Группа Черкизово“ подало иск в арбитражный суд Пермского края к ООО мясокомбинат „Кунгурский“ о защите исключительных прав на товарные знаки. Сумма иска 141 млн 815 тысяч 701 рубль», — написано в судебном документе.

Уточняется, что предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции состоится в Перми 24 августа. К заседанию представитель «Черкизово» должен предоставить оригинал квитанции на приобретение спорного товара мясокомбината «Кунгурский».

Ранее агрофирма «Ариант» в Челябинске подписала мировое соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом по спору из-за сырокопченой колбасы на 120 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Арианта», компания уже прекратила производство продукции спорной марки «Бородинская».