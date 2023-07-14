Рыбак из ХМАО поймал семикилограммовую щуку на озере Арантур

Рыбак поймал щуку на озере Арантур Фото: Московец Илья © URA.RU

Рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой, которую он поймал на озере Арантур. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«Рыбалка на озере Арантур. Поймал щуку весом в семь килограммов», — написал Михаил Рагачев. Фото с уловом мужчина выставил в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО поймал щуку весом 10,7 килограмм. Фотографии своего улова Александр Тарасов поделился в социальной сети.