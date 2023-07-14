14 июля 2023
13 июля 2023

Рыбак из ХМАО рассказал, где поймал огромную щуку. Фото

Рыбак из ХМАО поймал семикилограммовую щуку на озере Арантур
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак поймал щуку на озере Арантур Фото:

Рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой, которую он поймал на озере Арантур. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«Рыбалка на озере Арантур. Поймал щуку весом в семь килограммов», — написал Михаил Рагачев. Фото с уловом мужчина выставил в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО поймал щуку весом 10,7 килограмм. Фотографии своего улова Александр Тарасов поделился в социальной сети.

Фото:

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Рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой, которую он поймал на озере Арантур. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. «Рыбалка на озере Арантур. Поймал щуку весом в семь килограммов», — написал Михаил Рагачев. Фото с уловом мужчина выставил в своих социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО поймал щуку весом 10,7 килограмм. Фотографии своего улова Александр Тарасов поделился в социальной сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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