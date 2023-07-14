В ХМАО одно из самых активных отделений ЛДПР покидают опытные партийцы. Инсайд

15 июля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Опытные партийцы бегут из ЛДПР Урая из-за причуд руководства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО одно из самых активных отделений ЛДПР покидают опытные партийцы из-за причуд руководства. Несколько либерал-демократов Урая сложили на стол партбилеты, другие планируют последовать их примеру. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политбомонде, добавив, что массовый исход вызван требованиями куратора местного отделения Елены Черевач, которая нагружает однопартийцев раздачей агитации. «Черевач угрожает старым „соколам“, помнящим золотые годы ЛДПР при Жириновском, лишить их членства в избиркомах за отказ разносить партийные газеты и листовки. Не у всех есть возможность делать это после, а иногда и во время работы, поэтому партийцы побежали из местного отделения. Вместо них Черевач набрала пенсионерок, у которых куча свободного времени, но нулевая политическая активность. От былой славы партактива ничего не осталось, и отделение приходит в упадок», — сообщает инсайдер. Двое из опрошенных урайских либерал-демократов подтвердили выход из отделения. Каждый проработал более пяти лет. Еще несколько членов ЛПДР заявили, что в ближайшее время планируют последовать примеру коллег. Опасаясь, что после резонанса в СМИ в отношении покинувших партию членов может быть оказано давление, все они попросили URA.RU не раскрывать анонимность. «Кроме газет к Черевач накопились и другие претензии. Например, нам на партсобраниях приходится высиживать часовые концерты набранных ею в партию неофитов. Конечно, замечательно, что людям есть где выразиться в творчестве. Но, во-первых, это отнимает время, а во-вторых, ни о какой политике на этих сборищах, в которые координатор превратила партсобрания, и речи нет», — добавил один из собеседников. Черевач ответила на телефонный звонок корреспондента агентства, но отказалась раскрывать подробности. Сам факт выхода урайцев из ЛДПР она отрицать не стала, но на вопрос о причинах заявила, что отказывается от комментариев и положила трубку. В региональное отделение партии направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что ЛДПР в ХМАО выдвинуло на муниципальные выборы в крупных городах кандидатов-ноунеймов. В Сургуте представлять интересы либерал-демократов будет экс-домохозяйка, а в Нижневартовске — ранее судимый дворник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО одно из самых активных отделений ЛДПР покидают опытные партийцы из-за причуд руководства. Несколько либерал-демократов Урая сложили на стол партбилеты, другие планируют последовать их примеру. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политбомонде, добавив, что массовый исход вызван требованиями куратора местного отделения Елены Черевач, которая нагружает однопартийцев раздачей агитации. «Черевач угрожает старым „соколам“, помнящим золотые годы ЛДПР при Жириновском, лишить их членства в избиркомах за отказ разносить партийные газеты и листовки. Не у всех есть возможность делать это после, а иногда и во время работы, поэтому партийцы побежали из местного отделения. Вместо них Черевач набрала пенсионерок, у которых куча свободного времени, но нулевая политическая активность. От былой славы партактива ничего не осталось, и отделение приходит в упадок», — сообщает инсайдер. Двое из опрошенных урайских либерал-демократов подтвердили выход из отделения. Каждый проработал более пяти лет. Еще несколько членов ЛПДР заявили, что в ближайшее время планируют последовать примеру коллег. Опасаясь, что после резонанса в СМИ в отношении покинувших партию членов может быть оказано давление, все они попросили URA.RU не раскрывать анонимность. «Кроме газет к Черевач накопились и другие претензии. Например, нам на партсобраниях приходится высиживать часовые концерты набранных ею в партию неофитов. Конечно, замечательно, что людям есть где выразиться в творчестве. Но, во-первых, это отнимает время, а во-вторых, ни о какой политике на этих сборищах, в которые координатор превратила партсобрания, и речи нет», — добавил один из собеседников. Черевач ответила на телефонный звонок корреспондента агентства, но отказалась раскрывать подробности. Сам факт выхода урайцев из ЛДПР она отрицать не стала, но на вопрос о причинах заявила, что отказывается от комментариев и положила трубку. В региональное отделение партии направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что ЛДПР в ХМАО выдвинуло на муниципальные выборы в крупных городах кандидатов-ноунеймов. В Сургуте представлять интересы либерал-демократов будет экс-домохозяйка, а в Нижневартовске — ранее судимый дворник.