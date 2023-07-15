Полиция Харькова ищет сбежавших в ЕС украинцев через Интерпол

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, война, разрушения, полиция украины, сво, город мариуполь
Украина совместно с Интерполом разыскивают беженцев, нелегально покинувших страну Фото:

Полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям… „осесть“ и спрятаться в цивилизованном мире», — написал Сергей Болвинов в соцсетях. Он уточнил, что в основном сведения подаются о гражданах Украины, подозреваемых в уголовных преступлениях. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах.

В марте прошлого года экс-депутата Верховной рады Илью Киву объявляли в розыск на Украине. Тот призывал ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.

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Полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. «Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям… „осесть“ и спрятаться в цивилизованном мире», — написал Сергей Болвинов в соцсетях. Он уточнил, что в основном сведения подаются о гражданах Украины, подозреваемых в уголовных преступлениях. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах. В марте прошлого года экс-депутата Верховной рады Илью Киву объявляли в розыск на Украине. Тот призывал ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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