Полиция Харькова ищет сбежавших в ЕС украинцев через Интерпол

Украина совместно с Интерполом разыскивают беженцев, нелегально покинувших страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Харькова совместно с Интерполом начали вносить в базу данных сведения о сбежавших в страны Евросоюза украинцах. Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям… „осесть“ и спрятаться в цивилизованном мире», — написал Сергей Болвинов в соцсетях. Он уточнил, что в основном сведения подаются о гражданах Украины, подозреваемых в уголовных преступлениях. В настоящий момент в базу данных направлены сведения о 25 таких гражданах.

В марте прошлого года экс-депутата Верховной рады Илью Киву объявляли в розыск на Украине. Тот призывал ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.