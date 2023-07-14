В ХМАО спасатели локализовали практически все пожары

В ХМАО локализованы пять из семи лесных пожаров

Прекращено распространение пяти из семи пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На территории Ханты-Мансийского автономного округа спасателям удалось локализовать почти все возгорания. Окружной департамент недропользования сообщает, что прекращено распространение пяти из семи пожаров.

«Почти все действующие в Югре пожары локализованы. По состоянию на 09.00 15 июля, в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 7396,5 гектара, из них локализованы пять пожаров на площади 7392 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ликвидации пожаров задействованы 300 огнеборцев. Непрерывно выполняется авиапатрулирование лесов в регионе.

Ранее сообщалось, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Соответствующее постановление 8 июля подписала глава региона Наталья Комарова.