07 июля 2023
06 июля 2023

Губернатор Комарова ввела режим ЧС в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар
Режим ЧС действует в округе с 8 июля Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.

«Постановлением губернатора ХМАО-Югры на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас на территории региона действуют 39 лесных пожаров и пять ландшафтных.

В общей сложности в округе огнем охвачено около 10 тысяч гектаров леса. По мнению специалистов, причиной пожаров является грозовая активность и низкий уровень осадков.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе могут ввести режим ЧС. По состоянию на 7 июля в регионе было зафиксировано 48 пожаров.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС. «Постановлением губернатора ХМАО-Югры на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас на территории региона действуют 39 лесных пожаров и пять ландшафтных. В общей сложности в округе огнем охвачено около 10 тысяч гектаров леса. По мнению специалистов, причиной пожаров является грозовая активность и низкий уровень осадков. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе могут ввести режим ЧС. По состоянию на 7 июля в регионе было зафиксировано 48 пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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