Губернатор Комарова ввела режим ЧС в ХМАО

Режим ЧС действует в округе с 8 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.

«Постановлением губернатора ХМАО-Югры на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас на территории региона действуют 39 лесных пожаров и пять ландшафтных.

В общей сложности в округе огнем охвачено около 10 тысяч гектаров леса. По мнению специалистов, причиной пожаров является грозовая активность и низкий уровень осадков.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе могут ввести режим ЧС. По состоянию на 7 июля в регионе было зафиксировано 48 пожаров.