Губернатор Комарова ввела режим ЧС в ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.
«Постановлением губернатора ХМАО-Югры на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас на территории региона действуют 39 лесных пожаров и пять ландшафтных.
В общей сложности в округе огнем охвачено около 10 тысяч гектаров леса. По мнению специалистов, причиной пожаров является грозовая активность и низкий уровень осадков.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе могут ввести режим ЧС. По состоянию на 7 июля в регионе было зафиксировано 48 пожаров.
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