Как пройдет Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге. Фото

Появилось расписание Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

15 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам рассказали как пройдет Международный фестиваль университетского спорта Фото: Размик Закарян © URA.RU Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге начнется с соревнований по мини-футболу 19 августа. Церемония открытия состоится на следующей день после начала соревнований, следует из расписания фестиваля, которое имеется в распоряжении URA.RU. В 10:30 19 августа в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) начнется предварительный этап соревнований по мини-футболу, также в этот же день МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 12 часов будут предварительные поединки по боксу. Церемония открытия Международного фестиваля пройдет 20 августа в 19:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Завершится фестиваль 31 августа, в этот день с 9 утра будут заключительные соревнования по Тхэквондо и церемония награждения в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Там же в 19:30 пройдет церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта. Международный фестиваль университетского спорта включает в себя соревнования по бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, настольному теннису, спортивной борьбе, тхэквондо, волейболу, мини-футболу, плаванию, прыжкам в воду, дзюдо, самбо, теннису и художественной гимнастике. Состязания будут проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», ДИВСе, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Академии тенниса «Гринвич» и в Центре художественной и эстетической гимнастики. Ранее URA.RU сообщало, что на покупку билетов на мероприятия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Фото: предоставлено URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге начнется с соревнований по мини-футболу 19 августа. Церемония открытия состоится на следующей день после начала соревнований, следует из расписания фестиваля, которое имеется в распоряжении URA.RU. В 10:30 19 августа в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) начнется предварительный этап соревнований по мини-футболу, также в этот же день МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 12 часов будут предварительные поединки по боксу. Церемония открытия Международного фестиваля пройдет 20 августа в 19:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Завершится фестиваль 31 августа, в этот день с 9 утра будут заключительные соревнования по Тхэквондо и церемония награждения в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Там же в 19:30 пройдет церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта. Международный фестиваль университетского спорта включает в себя соревнования по бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, настольному теннису, спортивной борьбе, тхэквондо, волейболу, мини-футболу, плаванию, прыжкам в воду, дзюдо, самбо, теннису и художественной гимнастике. Состязания будут проходить в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», ДИВСе, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Академии тенниса «Гринвич» и в Центре художественной и эстетической гимнастики. Ранее URA.RU сообщало, что на покупку билетов на мероприятия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит.