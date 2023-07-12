За девять дней после старта продаж поступило больше 500 групповых заявок на покупку билетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 500 групповых заявок поступило на покупку билетов на мероприятия Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Об этом во время презентации заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

«Более 500 групповых заявок уже поступило на билеты. Мы призываем покупать билеты, всем их не хватит, это точно. Приоритет [в получении билетов на мероприятия] получат молодые спортсмены», — рассказал Чернов, выступая на презентации фестиваля в рамках промышленной выставки «Иннопром».

Продажа билетов на игры Международного фестиваля университетского спорта стартовала 3 июля, их стоимость — от 80 до 350 рублей, купить можно на сайте соревнования.

Также Александр Чернов рассказал, что всех участников соревнований из других стран разместят в двух новых общежитиях в Новокольцовском. На территории студенческого городка организуют культурно-развлекательную программу, чтобы познакомить иностранных студентов с российской культурой. Для них также сделают круглосуточный режим работы столовых и пригласят поваров из других городов. «Меню будет разнообразным и будет меняться каждые 3-4 дня», — рассказал глава дирекции. Сейчас организаторы ищут волонтеров среди свердловчан.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа фестиваля включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.

Презентовать проект Александру Чернову помогал символ фестиваля соболь Кедри Фото: URA.RU