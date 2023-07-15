Путин остался недоволен зерновой сделкой

Путин: главная цель зерновой сделки так и не реализована
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Африканские страны не дождались украинского зерна, считает Владимир Путин Фото:

Главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

«Владимир Путин, обсуждая с Сирилом Рамафозой стамбульские пакетные договоренности (так называемая „зерновая сделка“ — прим. ред.), подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. Главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, — не реализована», — сообщает пресс-служба Кремля в своем telegram-канале.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Кроме зерновой сделки, Путин и Рамафоза обсудили готовящийся в конце июля саммит Россия — Африка и запланированный на 22—24 августа в Йоханнесбурге саммит БРИКС.

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Главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. «Владимир Путин, обсуждая с Сирилом Рамафозой стамбульские пакетные договоренности (так называемая „зерновая сделка“ — прим. ред.), подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. Главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, — не реализована», — сообщает пресс-служба Кремля в своем telegram-канале. Телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Кроме зерновой сделки, Путин и Рамафоза обсудили готовящийся в конце июля саммит Россия — Африка и запланированный на 22—24 августа в Йоханнесбурге саммит БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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