Путин остался недоволен зерновой сделкой

Главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам — остается нереализованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.
«Владимир Путин, обсуждая с Сирилом Рамафозой стамбульские пакетные договоренности (так называемая „зерновая сделка“ — прим. ред.), подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений остаются невыполненными. Главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, — не реализована», — сообщает пресс-служба Кремля в своем
Телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе южноафриканской стороны. Кроме зерновой сделки, Путин и Рамафоза обсудили готовящийся в конце июля саммит Россия — Африка и запланированный на 22—24 августа в Йоханнесбурге саммит БРИКС.
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