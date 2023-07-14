Воронов сообщил, что с началом учебного года стройку на территории школы не прекратят Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел закрытую на реновацию школу имени Д. И. Коротчаева. Отчет о выполненных работах мэр опубликовал в социальных сетях.

«Новости из школы имени Д. И. Коротчаева: в активной фазе очередной этап реновации. Сейчас строители делают кровлю, занимаются благоустройством территории — спортивные площадки, прогулочная зона. Одновременно идут внутренние работы, помещения ждет полное обновление», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Глава муниципалитета сообщил, что работы выполняет новый подрядчик — крупная башкирская фирма. Поэтому установлен усиленный контроль за строителями. Также Воронов проинформировал, что с началом учебного года стройку не прекратят. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.

Ранее Воронов пообещал, что в районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад и школу искусств. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил перед мэром задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни.

Фото: telegram-канал Андрея Воронова

Фото: telegram-канал Андрея Воронова