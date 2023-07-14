14 июля 2023
13 июля 2023

Воронов проинспектировал ход реновации школы в Новом Уренгое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Воронов сообщил, что с началом учебного года стройку на территории школы не прекратят Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел закрытую на реновацию школу имени Д. И. Коротчаева. Отчет о выполненных работах мэр опубликовал в социальных сетях.

«Новости из школы имени Д. И. Коротчаева: в активной фазе очередной этап реновации. Сейчас строители делают кровлю, занимаются благоустройством территории — спортивные площадки, прогулочная зона. Одновременно идут внутренние работы, помещения ждет полное обновление», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Глава муниципалитета сообщил, что работы выполняет новый подрядчик — крупная башкирская фирма. Поэтому установлен усиленный контроль за строителями. Также Воронов проинформировал, что с началом учебного года стройку не прекратят. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.

Ранее Воронов пообещал, что в районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад и школу искусств. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил перед мэром задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел закрытую на реновацию школу имени Д. И. Коротчаева. Отчет о выполненных работах мэр опубликовал в социальных сетях. «Новости из школы имени Д. И. Коротчаева: в активной фазе очередной этап реновации. Сейчас строители делают кровлю, занимаются благоустройством территории — спортивные площадки, прогулочная зона. Одновременно идут внутренние работы, помещения ждет полное обновление», — написал Воронов в своем telegram-канале. Глава муниципалитета сообщил, что работы выполняет новый подрядчик — крупная башкирская фирма. Поэтому установлен усиленный контроль за строителями. Также Воронов проинформировал, что с началом учебного года стройку не прекратят. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе. Ранее Воронов пообещал, что в районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад и школу искусств. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил перед мэром задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...