Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел закрытую на реновацию школу имени Д. И. Коротчаева. Отчет о выполненных работах мэр опубликовал в социальных сетях.
«Новости из школы имени Д. И. Коротчаева: в активной фазе очередной этап реновации. Сейчас строители делают кровлю, занимаются благоустройством территории — спортивные площадки, прогулочная зона. Одновременно идут внутренние работы, помещения ждет полное обновление», — написал Воронов в своем telegram-канале.
Глава муниципалитета сообщил, что работы выполняет новый подрядчик — крупная башкирская фирма. Поэтому установлен усиленный контроль за строителями. Также Воронов проинформировал, что с началом учебного года стройку не прекратят. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.
Ранее Воронов пообещал, что в районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад и школу искусств. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил перед мэром задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни.
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел закрытую на реновацию школу имени Д. И. Коротчаева. Отчет о выполненных работах мэр опубликовал в социальных сетях. «Новости из школы имени Д. И. Коротчаева: в активной фазе очередной этап реновации. Сейчас строители делают кровлю, занимаются благоустройством территории — спортивные площадки, прогулочная зона. Одновременно идут внутренние работы, помещения ждет полное обновление», — написал Воронов в своем telegram-канале. Глава муниципалитета сообщил, что работы выполняет новый подрядчик — крупная башкирская фирма. Поэтому установлен усиленный контроль за строителями. Также Воронов проинформировал, что с началом учебного года стройку не прекратят. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе. Ранее Воронов пообещал, что в районе Лимбяяха к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) отремонтируют школу, детский сад и школу искусств. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил перед мэром задачу сделать район Лимбяяха комфортным для жизни.