14 июля 2023

Курганский губернатор Шумков высмеял своего заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков предложил подписчикам писать на служебную почту своего заместителя Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высмеял своего заместителя Константина Ермакова. По словам главы региона, Ермаков «бывает скучным» и не хочет возвращать компенсацию первого взноса по ипотекам в многоквартирных домах.

«Константин Ермаков пугает, что непонятно, сможет ли бюджет позволить себе это и гнет свою линию на 300 тысяч рублей, я же предлагаю ввести субсидии до 500 тысяч рублей на квартиру. Он парень хороший, но бывает скучным, как все финансисты», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор предложил своим подписчикам писать на служебную электронную почту и голосовать. «Пишите ему все, что о нем думаете. Начинать обращение нужно с #КонстантинКупиКвартиру. Константин, хороших тебе выходных», — пошутил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков сообщил, что за покупку квартиры в малоэтажном жилье можно будет вернуть до 500 тысяч рублей. Также отрабатывалась возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков высмеял своего заместителя Константина Ермакова. По словам главы региона, Ермаков «бывает скучным» и не хочет возвращать компенсацию первого взноса по ипотекам в многоквартирных домах. «Константин Ермаков пугает, что непонятно, сможет ли бюджет позволить себе это и гнет свою линию на 300 тысяч рублей, я же предлагаю ввести субсидии до 500 тысяч рублей на квартиру. Он парень хороший, но бывает скучным, как все финансисты», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Губернатор предложил своим подписчикам писать на служебную электронную почту и голосовать. «Пишите ему все, что о нем думаете. Начинать обращение нужно с #КонстантинКупиКвартиру. Константин, хороших тебе выходных», — пошутил Шумков. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков сообщил, что за покупку квартиры в малоэтажном жилье можно будет вернуть до 500 тысяч рублей. Также отрабатывалась возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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