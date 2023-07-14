Курганский губернатор Шумков высмеял своего заместителя

15 июля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков предложил подписчикам писать на служебную почту своего заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков высмеял своего заместителя Константина Ермакова. По словам главы региона, Ермаков «бывает скучным» и не хочет возвращать компенсацию первого взноса по ипотекам в многоквартирных домах. «Константин Ермаков пугает, что непонятно, сможет ли бюджет позволить себе это и гнет свою линию на 300 тысяч рублей, я же предлагаю ввести субсидии до 500 тысяч рублей на квартиру. Он парень хороший, но бывает скучным, как все финансисты», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Губернатор предложил своим подписчикам писать на служебную электронную почту и голосовать. «Пишите ему все, что о нем думаете. Начинать обращение нужно с #КонстантинКупиКвартиру. Константин, хороших тебе выходных», — пошутил Шумков. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков сообщил, что за покупку квартиры в малоэтажном жилье можно будет вернуть до 500 тысяч рублей. Также отрабатывалась возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высмеял своего заместителя Константина Ермакова. По словам главы региона, Ермаков «бывает скучным» и не хочет возвращать компенсацию первого взноса по ипотекам в многоквартирных домах. «Константин Ермаков пугает, что непонятно, сможет ли бюджет позволить себе это и гнет свою линию на 300 тысяч рублей, я же предлагаю ввести субсидии до 500 тысяч рублей на квартиру. Он парень хороший, но бывает скучным, как все финансисты», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Губернатор предложил своим подписчикам писать на служебную электронную почту и голосовать. «Пишите ему все, что о нем думаете. Начинать обращение нужно с #КонстантинКупиКвартиру. Константин, хороших тебе выходных», — пошутил Шумков. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков сообщил, что за покупку квартиры в малоэтажном жилье можно будет вернуть до 500 тысяч рублей. Также отрабатывалась возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч рублей.