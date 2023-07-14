Жена челябинского губернатора приехала в гости к металлургам Аши. Фото

Жена челябинского губернатора Текслер вручила госнаграды ашинским металлургам

15 июля 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер поздравила жителей Аши с Днем металлурга, Днем города и 125-летием Ашинского метзавода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приехала в гости к металлургам города Аши, чтобы поздравить с тройным праздником и вручить государственные награды. Об этом первая леди сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня в Аше тройной праздник — День металлурга, 125-летний юбилей города и Ашинского металлургического завода! В этот знаменательный день мне было особенно приятно отметить высокими наградами Челябинской области лучших работников Ашинского металлургического завода, настоящих профессионалов, мастеров своего дела», — заявила Ирина Текслер. Супруга губернатора отметила, что Аша — «невероятно живописный город с горячим сердцем сталевара», а завод, несмотря на солидный возраст, остался современным предприятием. Она заявила, что областное правительство будут поддерживать город, помогать ашинцам в реализации всех хороших начинаний и идей. Она лично прогулялась по пятикилометровой набережной вдоль реки Сим, которую построили в рамках реализации проекта «Ашинский меридиан» при поддержке главы региона. Кроме того, Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба» в честь юбилея города. Ирина Текслер ознакомилась с работой Ашинского металлургического завода Telegram-канал Ирины Текслер «Несмотря на солидный возраст, предприятие по-прежнему остается современным, не теряет своей динамики, развивается, добивается новых успехов. И все это благодаря замечательным трудолюбивым людям — главному богатству ашинской земли», — Ирина Текслер. Telegram-канал Ирины Текслер Ирина Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба», который в этот раз посвящен 125-летию города Telegram-канал Ирины Текслер

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приехала в гости к металлургам города Аши, чтобы поздравить с тройным праздником и вручить государственные награды. Об этом первая леди сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня в Аше тройной праздник — День металлурга, 125-летний юбилей города и Ашинского металлургического завода! В этот знаменательный день мне было особенно приятно отметить высокими наградами Челябинской области лучших работников Ашинского металлургического завода, настоящих профессионалов, мастеров своего дела», — заявила Ирина Текслер. Супруга губернатора отметила, что Аша — «невероятно живописный город с горячим сердцем сталевара», а завод, несмотря на солидный возраст, остался современным предприятием. Она заявила, что областное правительство будут поддерживать город, помогать ашинцам в реализации всех хороших начинаний и идей. Она лично прогулялась по пятикилометровой набережной вдоль реки Сим, которую построили в рамках реализации проекта «Ашинский меридиан» при поддержке главы региона. Кроме того, Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба» в честь юбилея города.