14 июля 2023

Жена челябинского губернатора приехала в гости к металлургам Аши. Фото

Жена челябинского губернатора Текслер вручила госнаграды ашинским металлургам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер поздравила жителей Аши с Днем металлурга, Днем города и 125-летием Ашинского метзавода Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приехала в гости к металлургам города Аши, чтобы поздравить с тройным праздником и вручить государственные награды. Об этом первая леди сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня в Аше тройной праздник — День металлурга, 125-летний юбилей города и Ашинского металлургического завода! В этот знаменательный день мне было особенно приятно отметить высокими наградами Челябинской области лучших работников Ашинского металлургического завода, настоящих профессионалов, мастеров своего дела», — заявила Ирина Текслер.

Супруга губернатора отметила, что Аша — «невероятно живописный город с горячим сердцем сталевара», а завод, несмотря на солидный возраст, остался современным предприятием. Она заявила, что областное правительство будут поддерживать город, помогать ашинцам в реализации всех хороших начинаний и идей.

Она лично прогулялась по пятикилометровой набережной вдоль реки Сим, которую построили в рамках реализации проекта «Ашинский меридиан» при поддержке главы региона. Кроме того, Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба» в честь юбилея города.

Ирина Текслер ознакомилась с работой Ашинского металлургического завода
Ирина Текслер ознакомилась с работой Ашинского металлургического завода
«Несмотря на солидный возраст, предприятие по-прежнему остается современным, не теряет своей динамики, развивается, добивается новых успехов. И все это благодаря замечательным трудолюбивым людям — главному богатству ашинской земли», — Ирина Текслер.
«Несмотря на солидный возраст, предприятие по-прежнему остается современным, не теряет своей динамики, развивается, добивается новых успехов. И все это благодаря замечательным трудолюбивым людям — главному богатству ашинской земли», — Ирина Текслер.
Ирина Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба», который в этот раз посвящен 125-летию города
Ирина Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба», который в этот раз посвящен 125-летию города

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, приехала в гости к металлургам города Аши, чтобы поздравить с тройным праздником и вручить государственные награды. Об этом первая леди сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня в Аше тройной праздник — День металлурга, 125-летний юбилей города и Ашинского металлургического завода! В этот знаменательный день мне было особенно приятно отметить высокими наградами Челябинской области лучших работников Ашинского металлургического завода, настоящих профессионалов, мастеров своего дела», — заявила Ирина Текслер. Супруга губернатора отметила, что Аша — «невероятно живописный город с горячим сердцем сталевара», а завод, несмотря на солидный возраст, остался современным предприятием. Она заявила, что областное правительство будут поддерживать город, помогать ашинцам в реализации всех хороших начинаний и идей. Она лично прогулялась по пятикилометровой набережной вдоль реки Сим, которую построили в рамках реализации проекта «Ашинский меридиан» при поддержке главы региона. Кроме того, Текслер посетила областной фестиваль национальных культур «Дружба» в честь юбилея города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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