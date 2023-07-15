В США подсчитали, сколько западной техники ВСУ потеряли на поле боя

New York Times: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть Bradley и Leopard

15 июля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. Об этом заявили американские и европейские официальные лица. «Почти треть первоначальных машин [Bradley] была потеряна», — передает газета New York Times заявления официальных лиц. В материале также отмечают, что по данным военного аналитического сайта Oryx, Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев. Новость по теме В чем преимущества российских танков над Leopard 2, Challenger и Abrams. Инфографика Как пишут в статье, 47 механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке. А 33 механизированная бригада должна была получить 32 танка Leopard. Потери за весь июнь составили всего 24 танка. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили 311 украинских танков с начала контрнаступления Украины. Треть из машин составляла поставленная техника Запада, передает «телеканал 360».

Вооруженные силы Украины потеряли треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. Об этом заявили американские и европейские официальные лица. «Почти треть первоначальных машин [Bradley] была потеряна», — передает газета New York Times заявления официальных лиц. В материале также отмечают, что по данным военного аналитического сайта Oryx, Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев. Как пишут в статье, 47 механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке. А 33 механизированная бригада должна была получить 32 танка Leopard. Потери за весь июнь составили всего 24 танка. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили 311 украинских танков с начала контрнаступления Украины. Треть из машин составляла поставленная техника Запада, передает «телеканал 360».