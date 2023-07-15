В США подсчитали, сколько западной техники ВСУ потеряли на поле боя

New York Times: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть Bradley и Leopard
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, эшелон, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2, поставки
Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. Об этом заявили американские и европейские официальные лица.

«Почти треть первоначальных машин [Bradley] была потеряна», — передает газета New York Times заявления официальных лиц. В материале также отмечают, что по данным военного аналитического сайта Oryx, Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев.

Новость по теме
В чем преимущества российских танков над Leopard 2, Challenger и Abrams. Инфографика

Как пишут в статье, 47 механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке. А 33 механизированная бригада должна была получить 32 танка Leopard. Потери за весь июнь составили всего 24 танка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили 311 украинских танков с начала контрнаступления Украины. Треть из машин составляла поставленная техника Запада, передает «телеканал 360».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины потеряли треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. Об этом заявили американские и европейские официальные лица. «Почти треть первоначальных машин [Bradley] была потеряна», — передает газета New York Times заявления официальных лиц. В материале также отмечают, что по данным военного аналитического сайта Oryx, Киев потерял 30% поставленных Германией танков Leopard в первую неделю боев. Как пишут в статье, 47 механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке. А 33 механизированная бригада должна была получить 32 танка Leopard. Потери за весь июнь составили всего 24 танка. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили 311 украинских танков с начала контрнаступления Украины. Треть из машин составляла поставленная техника Запада, передает «телеканал 360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...