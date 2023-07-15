Щука могла поймать ртом язя Фото: Московец Илья © URA.RU

В ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку, у которой во рту была какая-то рыба. Об этом любители рыбалки рассказали в социальных сетях.

«Щука очень толстая. Внутри у нее какая-то рыба, возможно, язь. Она даже не проглотила добычу. Сама щука весом в восемь килограммов», — говорят рыболовы на видео. Один из мужчин посоветовал взвесить щуку, а потом в шутку предложил другу поцеловать прекрасную рыбу, чтобы загадать желание и отпустить в воду.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой. Свой трофей он поймал на озере Арантур.