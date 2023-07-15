15 июля 2023
14 июля 2023

Рыбаки из ХМАО выловили восьмикилограммовую щуку с рыбой во рту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Щука могла поймать ртом язя Фото:

В ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку, у которой во рту была какая-то рыба. Об этом любители рыбалки рассказали в социальных сетях.

«Щука очень толстая. Внутри у нее какая-то рыба, возможно, язь. Она даже не проглотила добычу. Сама щука весом в восемь килограммов», — говорят рыболовы на видео. Один из мужчин посоветовал взвесить щуку, а потом в шутку предложил другу поцеловать прекрасную рыбу, чтобы загадать желание и отпустить в воду.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой. Свой трофей он поймал на озере Арантур.

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В ХМАО рыбаки выловили из воды восьмикилограммовую щуку, у которой во рту была какая-то рыба. Об этом любители рыбалки рассказали в социальных сетях. «Щука очень толстая. Внутри у нее какая-то рыба, возможно, язь. Она даже не проглотила добычу. Сама щука весом в восемь килограммов», — говорят рыболовы на видео. Один из мужчин посоветовал взвесить щуку, а потом в шутку предложил другу поцеловать прекрасную рыбу, чтобы загадать желание и отпустить в воду. Ранее URA.RU писало, что рыбак из ХМАО похвастался семикилограммовой щукой. Свой трофей он поймал на озере Арантур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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