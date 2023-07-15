15 июля 2023

Министр обороны Британии рассказал о работе мечты после отставки

Министр обороны Британии заявил, что после отставки собирается работать в баре
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
По словам Уоллеса, он хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны Фото:

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет работать в баре. Такое заявление он сделал после того, как подтвердил свое намерение осенью покинуть пост.

«Я очень был бы рад работать в баре», — рассказал он в интервью The Times. «Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда я думаю, что просто хотел бы пойти и заняться любимым делом, например, Формулой-1 или скачками — просто заняться чем-то совершенно другим», — поделился своими планами Бен Уоллес.

Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Он поведал, что пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году и не собирается баллотироваться в следующий раз.

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Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет работать в баре. Такое заявление он сделал после того, как подтвердил свое намерение осенью покинуть пост. «Я очень был бы рад работать в баре», — рассказал он в интервью The Times. «Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда я думаю, что просто хотел бы пойти и заняться любимым делом, например, Формулой-1 или скачками — просто заняться чем-то совершенно другим», — поделился своими планами Бен Уоллес. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Он поведал, что пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году и не собирается баллотироваться в следующий раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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