Министр обороны Британии рассказал о работе мечты после отставки

Министр обороны Британии заявил, что после отставки собирается работать в баре

16 июля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

По словам Уоллеса, он хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны Фото: Министерство обороны Великобритании Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет работать в баре. Такое заявление он сделал после того, как подтвердил свое намерение осенью покинуть пост. «Я очень был бы рад работать в баре», — рассказал он в интервью The Times. «Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда я думаю, что просто хотел бы пойти и заняться любимым делом, например, Формулой-1 или скачками — просто заняться чем-то совершенно другим», — поделился своими планами Бен Уоллес. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Он поведал, что пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году и не собирается баллотироваться в следующий раз.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что после ухода с поста министра хочет работать в баре. Такое заявление он сделал после того, как подтвердил свое намерение осенью покинуть пост. «Я очень был бы рад работать в баре», — рассказал он в интервью The Times. «Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда я думаю, что просто хотел бы пойти и заняться любимым делом, например, Формулой-1 или скачками — просто заняться чем-то совершенно другим», — поделился своими планами Бен Уоллес. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Он поведал, что пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году и не собирается баллотироваться в следующий раз.