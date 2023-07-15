Американский политик Янг назвал лучший исход для Украины

Американский политик Янг: роспуск НАТО — лучший исход для Украины

16 июля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

НАТО нужно вывести войска из Европы — мнение американского политика Джеффри Янга Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лучшим вариантом для жителей Украины стал бы полный роспуск НАТО и вывод американских военных со всей территории Европы. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. «Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — пишет Янг на своей странице в Twitter. Об этом он сказал после того, как представитель Белого дома Джон Кирби назвал численность военных США на территории Европы, превысивших 80 тысяч человек. Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома. Кандидат на выдвижение на пост президента США Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией.

Лучшим вариантом для жителей Украины стал бы полный роспуск НАТО и вывод американских военных со всей территории Европы. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. «Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — пишет Янг на своей странице в Twitter. Об этом он сказал после того, как представитель Белого дома Джон Кирби назвал численность военных США на территории Европы, превысивших 80 тысяч человек. Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома. Кандидат на выдвижение на пост президента США Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией.