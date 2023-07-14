14 июля 2023

Кеннеди-младший раскрыл планы Байдена по мобилизации резервов

Кеннеди-младший усмотрел в решении Байдена по мобилизации подготовку к войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Кеннеди-младший уличил президента США Джо Байдена в подготовке к войне с Россией Фото:

В США кандидат на выдвижение на пост президента Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией. Об этом политик рассказал в соцсети, когда анализировал решение американского президента о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе.

«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции „Атлантическая решимость“. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — цитируют РИА Новости слова Кеннеди-младшего, ссылаясь на его пост в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома.

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В США кандидат на выдвижение на пост президента Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией. Об этом политик рассказал в соцсети, когда анализировал решение американского президента о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе. «Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции „Атлантическая решимость“. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — цитируют РИА Новости слова Кеннеди-младшего, ссылаясь на его пост в Twitter. Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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