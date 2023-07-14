Кеннеди-младший раскрыл планы Байдена по мобилизации резервов

Кеннеди-младший усмотрел в решении Байдена по мобилизации подготовку к войне

14 июля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Кеннеди-младший уличил президента США Джо Байдена в подготовке к войне с Россией Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В США кандидат на выдвижение на пост президента Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией. Об этом политик рассказал в соцсети, когда анализировал решение американского президента о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе. «Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции „Атлантическая решимость“. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — цитируют РИА Новости слова Кеннеди-младшего, ссылаясь на его пост в Twitter. Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома.

В США кандидат на выдвижение на пост президента Роберт Кеннеди-младший уличил Джо Байдена в подготовке к войне с Россией. Об этом политик рассказал в соцсети, когда анализировал решение американского президента о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе. «Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции „Атлантическая решимость“. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — цитируют РИА Новости слова Кеннеди-младшего, ссылаясь на его пост в Twitter. Ранее президент США Джо Байден поручил мобилизовать три тысячи резервистов для усиления блока НАТО в Европе. Информация об этом была опубликована на сайте Белого дома.