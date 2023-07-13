13 июля 2023

Байден мобилизовал 3000 отборных резервистов для сдерживания России

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Джо Байден мобилизовал 3000 резервистов в рамках операции «Атлантическая решимость» Фото:

Президент США Джо Байден поручил мобилизовать 3000 отборных резервистов в рамках учений НАТО по сдерживанию России «Атлантическая решимость». Информация опубликована на сайте Белого дома.

«Эти силы резервного компонента должны усилить действующие силы для операции „Атлантическая решимость“, чтобы повысить способность США поддерживать свой повышенный уровень присутствия и операций в поддержку Европейского командования Штатов», — говорится в послании Джо Байдена к американскому Конгрессу. Уточняется, что мобилизовать можно не более 3000 военнослужащих.

Операция «Атлантическая решимость» была создана в 2014 году. Тогда США и Великобритания предпринимали меры по сдерживанию РФ, усиливая воздушное, морское и наземное пространство, перебрасывая технику к российским границам.

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Президент США Джо Байден поручил мобилизовать 3000 отборных резервистов в рамках учений НАТО по сдерживанию России «Атлантическая решимость». Информация опубликована на сайте Белого дома. «Эти силы резервного компонента должны усилить действующие силы для операции „Атлантическая решимость“, чтобы повысить способность США поддерживать свой повышенный уровень присутствия и операций в поддержку Европейского командования Штатов», — говорится в послании Джо Байдена к американскому Конгрессу. Уточняется, что мобилизовать можно не более 3000 военнослужащих. Операция «Атлантическая решимость» была создана в 2014 году. Тогда США и Великобритания предпринимали меры по сдерживанию РФ, усиливая воздушное, морское и наземное пространство, перебрасывая технику к российским границам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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