В Курганской области растет поголовье скота после громкого заявления губернатора

Свердловскстат: в январе 2023 года в Курганской области наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота

20 февраля 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Данные Свердловскстата говорят об увеличении поголовья КРС в Зауралье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В январе текущего года был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Курганской области. Цифры в Свердловскстате сравнили с показателем 2022 года. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу об увеличении поголовья животных на 210% перед зауральскими аграриями. «В январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года в хозяйствах [Курганской области] всех категорий наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1,4%. Коров — на 2,5%, поголовья свиней — на 2,7%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8,8%», — указано в документе на сайте ведомства. Данные статистики свидетельствуют о том, что рост за отчетный период также показало производство мяса и яиц. При этом основная доля производства молока сосредоточена в хозяйствах населения. По мнению экспертов URA.RU, частично положительной динамике поспособствовали меры господдержки. Так в конце прошлого года челябинец переехал в Курганскую область и получил грант на строительство животноводческой фермы. Корреспонденты агентства сообщали также, что зауральскому фермеру помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы.

В январе текущего года был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Курганской области. Цифры в Свердловскстате сравнили с показателем 2022 года. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу об увеличении поголовья животных на 210% перед зауральскими аграриями. «В январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года в хозяйствах [Курганской области] всех категорий наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1,4%. Коров — на 2,5%, поголовья свиней — на 2,7%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8,8%», — указано в документе на сайте ведомства. Данные статистики свидетельствуют о том, что рост за отчетный период также показало производство мяса и яиц. При этом основная доля производства молока сосредоточена в хозяйствах населения. По мнению экспертов URA.RU, частично положительной динамике поспособствовали меры господдержки. Так в конце прошлого года челябинец переехал в Курганскую область и получил грант на строительство животноводческой фермы. Корреспонденты агентства сообщали также, что зауральскому фермеру помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы.