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В Курганской области растет поголовье скота после громкого заявления губернатора

Свердловскстат: в январе 2023 года в Курганской области наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота
© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, корова, скотина, животноводство, крс, сельское хозяйство
Данные Свердловскстата говорят об увеличении поголовья КРС в Зауралье Фото:

В январе текущего года был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Курганской области. Цифры в Свердловскстате сравнили с показателем 2022 года. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу об увеличении поголовья животных на 210% перед зауральскими аграриями.

«В январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года в хозяйствах [Курганской области] всех категорий наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1,4%. Коров — на 2,5%, поголовья свиней — на 2,7%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8,8%», — указано в документе на сайте ведомства.

Данные статистики свидетельствуют о том, что рост за отчетный период также показало производство мяса и яиц. При этом основная доля производства молока сосредоточена в хозяйствах населения.

По мнению экспертов URA.RU, частично положительной динамике поспособствовали меры господдержки. Так в конце прошлого года челябинец переехал в Курганскую область и получил грант на строительство животноводческой фермы. Корреспонденты агентства сообщали также, что зауральскому фермеру помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы.

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В январе текущего года был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Курганской области. Цифры в Свердловскстате сравнили с показателем 2022 года. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу об увеличении поголовья животных на 210% перед зауральскими аграриями. «В январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года в хозяйствах [Курганской области] всех категорий наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1,4%. Коров — на 2,5%, поголовья свиней — на 2,7%, овец и коз — на 2%, птицы — на 8,8%», — указано в документе на сайте ведомства. Данные статистики свидетельствуют о том, что рост за отчетный период также показало производство мяса и яиц. При этом основная доля производства молока сосредоточена в хозяйствах населения. По мнению экспертов URA.RU, частично положительной динамике поспособствовали меры господдержки. Так в конце прошлого года челябинец переехал в Курганскую область и получил грант на строительство животноводческой фермы. Корреспонденты агентства сообщали также, что зауральскому фермеру помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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