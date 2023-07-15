15 июля 2023
14 июля 2023

Тюменские хирурги провели сложную операцию и спасли пациента с четвертой стадией рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция в Окружном кардиологическом диспансере. Сургут, медицинские перчатки, руки в перчатках, руки хирурга
Врачи прогнозируют пациенту полное выздоровление, несмотря на четвертую стадию рака Фото:

Хирурги Медицинского города (Тюмень) успешно удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области.

«Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города выполнили сложную операцию — лапароскопическое удаление правой доли печени. Пациент — житель юга Тюменской области, 66 лет, болен 4 стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

Уточняется, что первую операцию мужчине сделали в феврале. Тогда ему выполнили лапароскопическое удаление опухоли левой половины ободочной кишки. Пациент успешно прошел несколько курсов химиотерапии.

Следующая операция была выполнена на печени. Она прошла успешно и не потребовала переливания крови. Врачи прогнозируют пациенту полное выздоровление, несмотря на четвертую стадию рака.

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Хирурги Медицинского города (Тюмень) успешно удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области. «Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города выполнили сложную операцию — лапароскопическое удаление правой доли печени. Пациент — житель юга Тюменской области, 66 лет, болен 4 стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента. Уточняется, что первую операцию мужчине сделали в феврале. Тогда ему выполнили лапароскопическое удаление опухоли левой половины ободочной кишки. Пациент успешно прошел несколько курсов химиотерапии. Следующая операция была выполнена на печени. Она прошла успешно и не потребовала переливания крови. Врачи прогнозируют пациенту полное выздоровление, несмотря на четвертую стадию рака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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