Тюменские хирурги провели сложную операцию и спасли пациента с четвертой стадией рака

Врачи прогнозируют пациенту полное выздоровление, несмотря на четвертую стадию рака Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хирурги Медицинского города (Тюмень) успешно удалили злокачественную опухоль четвертой стадии с метастазами в печени. Об этом рассказали в департаменте по общественным связям Тюменской области.

«Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города выполнили сложную операцию — лапароскопическое удаление правой доли печени. Пациент — житель юга Тюменской области, 66 лет, болен 4 стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

Уточняется, что первую операцию мужчине сделали в феврале. Тогда ему выполнили лапароскопическое удаление опухоли левой половины ободочной кишки. Пациент успешно прошел несколько курсов химиотерапии.

Следующая операция была выполнена на печени. Она прошла успешно и не потребовала переливания крови. Врачи прогнозируют пациенту полное выздоровление, несмотря на четвертую стадию рака.