Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Севастополем

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Семь беспилотников ВСУ были уничтожены силами ПВО и РЭБ России, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром была предотвращена попытка ВСУ совершить атаку на объекты в Севастополе в Республике Крым. Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны над Черным морем. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами на Севастополь», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем.

Еще пять БПЛА были подавлены радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ) и потерпели крушение без достижения своих целей. Кроме того, два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения водной охраны. В результате этой террористической атаки не было пострадавших или разрушений, заключили в Минобороны РФ.

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Сегодня утром была предотвращена попытка ВСУ совершить атаку на объекты в Севастополе в Республике Крым. Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны над Черным морем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами на Севастополь», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем. Еще пять БПЛА были подавлены радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ) и потерпели крушение без достижения своих целей. Кроме того, два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения водной охраны. В результате этой террористической атаки не было пострадавших или разрушений, заключили в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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