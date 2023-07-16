Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Севастополем

16 июля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Семь беспилотников ВСУ были уничтожены силами ПВО и РЭБ России, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня утром была предотвращена попытка ВСУ совершить атаку на объекты в Севастополе в Республике Крым. Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны над Черным морем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами на Севастополь», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем. Еще пять БПЛА были подавлены радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ) и потерпели крушение без достижения своих целей. Кроме того, два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения водной охраны. В результате этой террористической атаки не было пострадавших или разрушений, заключили в Минобороны РФ.

Сегодня утром была предотвращена попытка ВСУ совершить атаку на объекты в Севастополе в Республике Крым. Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны над Черным морем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами на Севастополь», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем. Еще пять БПЛА были подавлены радиоэлектронными средствами борьбы (РЭБ) и потерпели крушение без достижения своих целей. Кроме того, два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения водной охраны. В результате этой террористической атаки не было пострадавших или разрушений, заключили в Минобороны РФ.