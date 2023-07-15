15 июля 2023
14 июля 2023

Глава Нового Уренгоя проверил дороги на утренней велопрогулке

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Глава муниципалитета сообщил, что ремонт дорог выполняется с опережением графика Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел ход выполнения ремонтных работ дорог на велопрогулке. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«Взбодрился, прокатился. Путевые заметки: завершаем ремонт Промысловой, Южной объездной, Таежной от Крайней до аэропорта. Осталось нанести разметку и оформить обочины. На участке Магистральной от аэропорта до проезда им. Ситникова укладываем асфальт. Дорожники идут, опережая график», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов проверил ход выполнения ремонтных работ в закрытой на реновацию школе имени Д. И. Коротчаева. Мэр сообщил, что школу не откроют с началом учебного года. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел ход выполнения ремонтных работ дорог на велопрогулке. Об этом мэр рассказал в соцсетях. «Взбодрился, прокатился. Путевые заметки: завершаем ремонт Промысловой, Южной объездной, Таежной от Крайней до аэропорта. Осталось нанести разметку и оформить обочины. На участке Магистральной от аэропорта до проезда им. Ситникова укладываем асфальт. Дорожники идут, опережая график», — написал Воронов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов проверил ход выполнения ремонтных работ в закрытой на реновацию школе имени Д. И. Коротчаева. Мэр сообщил, что школу не откроют с началом учебного года. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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