Глава Нового Уренгоя проверил дороги на утренней велопрогулке

Глава муниципалитета сообщил, что ремонт дорог выполняется с опережением графика Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов осмотрел ход выполнения ремонтных работ дорог на велопрогулке. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«Взбодрился, прокатился. Путевые заметки: завершаем ремонт Промысловой, Южной объездной, Таежной от Крайней до аэропорта. Осталось нанести разметку и оформить обочины. На участке Магистральной от аэропорта до проезда им. Ситникова укладываем асфальт. Дорожники идут, опережая график», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов проверил ход выполнения ремонтных работ в закрытой на реновацию школе имени Д. И. Коротчаева. Мэр сообщил, что школу не откроют с началом учебного года. Ученики будут заниматься в соседнем корпусе.

Фото: telegram-канал Андрея Воронова