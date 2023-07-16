Как подготовиться к турпоходу: правила безопасности

Перед отправлением в поход необходимо посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни

Соблюдение правил и внимательность помогут сделать поход безопасным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Лето — лучшее время для походов в горы и вылазок в лес. Важно не только заранее обдумать маршрут, составить список нужных вещей, но и позаботиться о безопасности. URA.RU собрало информацию о том, как провести отдых на природе комфортно и безопасно.

Зарегистрировать маршрут

Перед тем, как отправиться в путешествие, необходимо зарегистрировать свой маршрут. Это нужно сделать в МЧС региона, где вы планируете отдых.

Зарегистрироваться можно онлайн на сайте МЧС России или на сайте регионального управления ведомства, посредством заказного почтового письма с уведомлением о вручении или лично за 10 дней до отправления. При регистрации укажите даты похода, состав группы, как можно связаться с кем-то из участников, примерные места отдыха.

Особенно это касается горных маршрутов. В последнее время они становятся все более популярными, но для неподготовленных туристов горные тропы могут быть опасны. Перед началом похода, помимо того, что нужно зарегистрировать, важно оценить местность маршрута, его протяженность и сложность, рекомендуют спасатели.

«Неподготовленные люди зачастую не понимают, как ориентироваться в горах и могут выйти совершенно в другую сторону. Даже в составе группы спасатели МЧС РФ призывают не отклоняться от установленного маршрута», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России, спасатель международного класса Сергей Герасимов. Его цитируют «Известия».

Яркая одежда

Снаряжение и экипировка должны быть подобраны под маршрут. Одежду и палатку выбирайте яркого цвета, чтобы в случае необходимости, спасателям было легче вас найти. Обувь надевайте удобную: в идеале трекинговые ботинки. Рюкзак лучше выбрать анатомической формы и с жесткой спинкой для снятия нагрузки со спины. Обязательно позаботьтесь о головном уборе и сменной одежде на случай дождя. Возьмите также средства от насекомых, фонарь, спички, нож и карту для навигации.

Собрать аптечку

В самую первую очередь положите с собой препараты, который принимаете каждый день. Дополните эту аптечку обезболивающими, жаропонижающими, антигистаминными (противоаллергическими) препаратами, а также препаратами от расстройства пищеварительной системы, антисептиками, пластырями и бинтами.

Проверить погоду

Перед тем, как отправиться в поход, обязательно посмотрите прогноз погоды на ближайшие дни. Стоит отказаться от путешествия, если синоптики обещают серьезную непогоду — ливни, грозы, шквалистый ветер.

Продукты с долгим сроком годности

В качестве еды в походы лучше брать с собой продукты с долгим сроком годности: крупы, консервы, батончики, орехи, сухофрукты, пастилу. Обязательно положите достаточное количество питьевой воды. Незнакомые ягоды и грибы в лесу лучше не брать — они могут быть ядовитыми.

Путешествуйте в составе группы

В походы лучше всего отправляться не в одиночку, а в составе группы. Это не только веселее, но и безопаснее.

Все эти несложные правила помогут вам сделать поход безопасным, комфортным и интересным. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности.