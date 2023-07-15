Суд вынес приговор свердловчанину, который, будучи пьяным, напал на полицейского

В Серове (Свердловская область) пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.
«Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок у заведения общественного питания. По прибытии стражи порядка потребовали от нарушителя прекратить дебош. Однако подсудимый, не вняв законным требованиям, продолжил вести себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическое насилие», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Суд признал мужчину виновным по статье о применение насилия в отношении представителя власти, теперь свердловчанин обязан заплатить 10 тысяч рублей. Инцидент произошел в ночь на 26 марта на улице Нансена.
Ранее URA.RU сообщало, что в Качканаре готовятся передать в суд уголовное дело рецидивиста, который, будучи пьяным, ударил полицейского. Злоумышленник признал вину, ему грозит до пяти лет колонии.
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