Суд вынес приговор свердловчанину, который, будучи пьяным, напал на полицейского

Свердловчанин заплатит 10 тысяч рублей за нападение на полицейского в Серове

16 июля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

По приговору суда свердловчанин обязан заплатить 10 тысяч рублей в виде штрафа Фото: Владимир Жабриков В Серове (Свердловская область) пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области. «Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок у заведения общественного питания. По прибытии стражи порядка потребовали от нарушителя прекратить дебош. Однако подсудимый, не вняв законным требованиям, продолжил вести себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическое насилие», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Суд признал мужчину виновным по статье о применение насилия в отношении представителя власти, теперь свердловчанин обязан заплатить 10 тысяч рублей. Инцидент произошел в ночь на 26 марта на улице Нансена. Ранее URA.RU сообщало, что в Качканаре готовятся передать в суд уголовное дело рецидивиста, который, будучи пьяным, ударил полицейского. Злоумышленник признал вину, ему грозит до пяти лет колонии.

В Серове (Свердловская область) пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области. «Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок у заведения общественного питания. По прибытии стражи порядка потребовали от нарушителя прекратить дебош. Однако подсудимый, не вняв законным требованиям, продолжил вести себя агрессивно и применил в отношении одного из правоохранителей физическое насилие», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Суд признал мужчину виновным по статье о применение насилия в отношении представителя власти, теперь свердловчанин обязан заплатить 10 тысяч рублей. Инцидент произошел в ночь на 26 марта на улице Нансена. Ранее URA.RU сообщало, что в Качканаре готовятся передать в суд уголовное дело рецидивиста, который, будучи пьяным, ударил полицейского. Злоумышленник признал вину, ему грозит до пяти лет колонии.