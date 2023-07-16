ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами. Фото, видео

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Кассетные боеприпасы использовались ВСУ при ударе по Луганску, заявил Андрей Марочко Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Жители Луганска услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов», — передает слова Марочко ТАСС. При этом он добавил, что подробности о конкретных ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.

Удар ВСУ кассетными боеприпасами
Удар ВСУ кассетными боеприпасами
Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Жители Луганска услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов», — передает слова Марочко ТАСС. При этом он добавил, что подробности о конкретных ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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