Кассетные боеприпасы использовались ВСУ при ударе по Луганску, заявил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели удар по юго-западной части города Луганск, предположительно, используя дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Жители Луганска услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов», — передает слова Марочко ТАСС. При этом он добавил, что подробности о конкретных ракетах, использованных украинскими военными, пока неизвестны.
Удар ВСУ кассетными боеприпасами
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