В Кургане мотоциклист погиб после столкновения с кроссовером

16 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

В Заозерном микрорайоне Кургана в результате аварии погиб мотоциклист Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Кургане на улице Мостостроителей после столкновения с кроссовером мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области. «В Заозерном микрорайоне 15 июля в 22.30 на улице Мостостроителей, в районе дома 6 „б“, 35-летний мотоциклист столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, ехавшим в попутном направлении впереди со стороны улицы Фарафонова в сторону улицы Алексеева. Мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб до приезда скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным Госавтоинспекции, кроссовером управлял водитель 1969 года рождения. Автомобиль начал поворачивать с улицы Мостостроителей направо из правого ряда во дворы, и в этот момент произошло столкновение с мотоциклистом. После столкновения байк влетел в ограждение.

В Кургане на улице Мостостроителей после столкновения с кроссовером мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области. «В Заозерном микрорайоне 15 июля в 22.30 на улице Мостостроителей, в районе дома 6 „б“, 35-летний мотоциклист столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, ехавшим в попутном направлении впереди со стороны улицы Фарафонова в сторону улицы Алексеева. Мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб до приезда скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным Госавтоинспекции, кроссовером управлял водитель 1969 года рождения. Автомобиль начал поворачивать с улицы Мостостроителей направо из правого ряда во дворы, и в этот момент произошло столкновение с мотоциклистом. После столкновения байк влетел в ограждение.