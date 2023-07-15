15 июля 2023
14 июля 2023

В Кургане мотоциклист погиб после столкновения с кроссовером

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В Заозерном микрорайоне Кургана в результате аварии погиб мотоциклист Фото:

В Кургане на улице Мостостроителей после столкновения с кроссовером мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области.

«В Заозерном микрорайоне 15 июля в 22.30 на улице Мостостроителей, в районе дома 6 „б“, 35-летний мотоциклист столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, ехавшим в попутном направлении впереди со стороны улицы Фарафонова в сторону улицы Алексеева. Мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб до приезда скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным Госавтоинспекции, кроссовером управлял водитель 1969 года рождения. Автомобиль начал поворачивать с улицы Мостостроителей направо из правого ряда во дворы, и в этот момент произошло столкновение с мотоциклистом. После столкновения байк влетел в ограждение.

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В Кургане на улице Мостостроителей после столкновения с кроссовером мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области. «В Заозерном микрорайоне 15 июля в 22.30 на улице Мостостроителей, в районе дома 6 „б“, 35-летний мотоциклист столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, ехавшим в попутном направлении впереди со стороны улицы Фарафонова в сторону улицы Алексеева. Мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб до приезда скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным Госавтоинспекции, кроссовером управлял водитель 1969 года рождения. Автомобиль начал поворачивать с улицы Мостостроителей направо из правого ряда во дворы, и в этот момент произошло столкновение с мотоциклистом. После столкновения байк влетел в ограждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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