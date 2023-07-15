В Кургане мотоциклист погиб после столкновения с кроссовером

В Кургане на улице Мостостроителей после столкновения с кроссовером мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области.
«В Заозерном микрорайоне 15 июля в 22.30 на улице Мостостроителей, в районе дома 6 „б“, 35-летний мотоциклист столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, ехавшим в попутном направлении впереди со стороны улицы Фарафонова в сторону улицы Алексеева. Мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб до приезда скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным Госавтоинспекции, кроссовером управлял водитель 1969 года рождения. Автомобиль начал поворачивать с улицы Мостостроителей направо из правого ряда во дворы, и в этот момент произошло столкновение с мотоциклистом. После столкновения байк влетел в ограждение.
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