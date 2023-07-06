Куйвашев подвесил две интриги на выборах в Екатеринбурге

06 июля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев примет решения в последний момент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская «Единая Россия» под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердила список кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга, и он не отличается от итогов майских праймериз. По данным URA.RU, в последний момент было принято решение не снимать с выборов депутата Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), попавшего в уголовный скандал, в округе №12. Решено дождаться, что конкретно предъявят ему силовики. А пока написанное Чачиным заявление с открытой датой полежит в резиденции главы региона, объяснил источник агентства. Сам Чачин в кулуарах мероприятия заявил корреспонденту то же, что и вчера: уголовного дела нет, с губернатором, поддержавшим его на праймериз, он на эту тему, соответственно, не общался. Знакомые с процедурой собеседники объяснили корреспонденту, что, если Чачина все же снимут с выборов до 21 июля, то «Единая Россия» успеет выдвинуть по его округу человека, занявшего второе место в праймериз — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. А если Чачина снимут после 21 июля, у партии не будет кандидата в округе. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отреагировал на уголовное дело депутата из враждебной фракции Другая интрига связана с другим депутатом, близким к Кочеткову, — Антоном Швалевым. Перед праймериз ему обещали проходное седьмое место в общегородском списке ЕР, однако по итогам голосования он занял лишь полупроходное девятое. Швалева обогнал протеже мэрии и УГМК — главврач «девятой» больницы Игорь Огарков. И до последнего было неясно, решится он выйти из списка ЕР и пойти самовыдвиженцем в хорошо знакомом округе №5 или будет ждать. «Кочеткову дали понять, что со Швалевым все будет в порядке. То есть вопрос губернатор будет решать в сентябре, по итогам выборов», — рассказал осведомленный источник. Утвержденный список кандидатов не отличается от итогов майских праймериз Инфографика: Юлия Виноградова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская «Единая Россия» под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердила список кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга, и он не отличается от итогов майских праймериз. По данным URA.RU, в последний момент было принято решение не снимать с выборов депутата Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), попавшего в уголовный скандал, в округе №12. Решено дождаться, что конкретно предъявят ему силовики. А пока написанное Чачиным заявление с открытой датой полежит в резиденции главы региона, объяснил источник агентства. Сам Чачин в кулуарах мероприятия заявил корреспонденту то же, что и вчера: уголовного дела нет, с губернатором, поддержавшим его на праймериз, он на эту тему, соответственно, не общался. Знакомые с процедурой собеседники объяснили корреспонденту, что, если Чачина все же снимут с выборов до 21 июля, то «Единая Россия» успеет выдвинуть по его округу человека, занявшего второе место в праймериз — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. А если Чачина снимут после 21 июля, у партии не будет кандидата в округе. Другая интрига связана с другим депутатом, близким к Кочеткову, — Антоном Швалевым. Перед праймериз ему обещали проходное седьмое место в общегородском списке ЕР, однако по итогам голосования он занял лишь полупроходное девятое. Швалева обогнал протеже мэрии и УГМК — главврач «девятой» больницы Игорь Огарков. И до последнего было неясно, решится он выйти из списка ЕР и пойти самовыдвиженцем в хорошо знакомом округе №5 или будет ждать. «Кочеткову дали понять, что со Швалевым все будет в порядке. То есть вопрос губернатор будет решать в сентябре, по итогам выборов», — рассказал осведомленный источник.