Куйвашев подвесил две интриги на выборах в Екатеринбурге

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев примет решения в последний момент Фото:

Свердловская «Единая Россия» под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердила список кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга, и он не отличается от итогов майских праймериз. По данным URA.RU, в последний момент было принято решение не снимать с выборов депутата Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), попавшего в уголовный скандал, в округе №12.

Решено дождаться, что конкретно предъявят ему силовики. А пока написанное Чачиным заявление с открытой датой полежит в резиденции главы региона, объяснил источник агентства. Сам Чачин в кулуарах мероприятия заявил корреспонденту то же, что и вчера: уголовного дела нет, с губернатором, поддержавшим его на праймериз, он на эту тему, соответственно, не общался.

Знакомые с процедурой собеседники объяснили корреспонденту, что, если Чачина все же снимут с выборов до 21 июля, то «Единая Россия» успеет выдвинуть по его округу человека, занявшего второе место в праймериз — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. А если Чачина снимут после 21 июля, у партии не будет кандидата в округе.

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Другая интрига связана с другим депутатом, близким к Кочеткову, — Антоном Швалевым. Перед праймериз ему обещали проходное седьмое место в общегородском списке ЕР, однако по итогам голосования он занял лишь полупроходное девятое. Швалева обогнал протеже мэрии и УГМК — главврач «девятой» больницы Игорь Огарков. И до последнего было неясно, решится он выйти из списка ЕР и пойти самовыдвиженцем в хорошо знакомом округе №5 или будет ждать. «Кочеткову дали понять, что со Швалевым все будет в порядке. То есть вопрос губернатор будет решать в сентябре, по итогам выборов», — рассказал осведомленный источник.

Утвержденный список кандидатов не отличается от итогов майских праймериз
Утвержденный список кандидатов не отличается от итогов майских праймериз
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Свердловская «Единая Россия» под руководством губернатора Евгения Куйвашева утвердила список кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга, и он не отличается от итогов майских праймериз. По данным URA.RU, в последний момент было принято решение не снимать с выборов депутата Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), попавшего в уголовный скандал, в округе №12. Решено дождаться, что конкретно предъявят ему силовики. А пока написанное Чачиным заявление с открытой датой полежит в резиденции главы региона, объяснил источник агентства. Сам Чачин в кулуарах мероприятия заявил корреспонденту то же, что и вчера: уголовного дела нет, с губернатором, поддержавшим его на праймериз, он на эту тему, соответственно, не общался. Знакомые с процедурой собеседники объяснили корреспонденту, что, если Чачина все же снимут с выборов до 21 июля, то «Единая Россия» успеет выдвинуть по его округу человека, занявшего второе место в праймериз — директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. А если Чачина снимут после 21 июля, у партии не будет кандидата в округе. Другая интрига связана с другим депутатом, близким к Кочеткову, — Антоном Швалевым. Перед праймериз ему обещали проходное седьмое место в общегородском списке ЕР, однако по итогам голосования он занял лишь полупроходное девятое. Швалева обогнал протеже мэрии и УГМК — главврач «девятой» больницы Игорь Огарков. И до последнего было неясно, решится он выйти из списка ЕР и пойти самовыдвиженцем в хорошо знакомом округе №5 или будет ждать. «Кочеткову дали понять, что со Швалевым все будет в порядке. То есть вопрос губернатор будет решать в сентябре, по итогам выборов», — рассказал осведомленный источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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