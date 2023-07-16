SHOT: в Москве нашли гранату рядом с детской площадкой

Подозрительный предмет нашли рядом с детской площадкой (фото из архива)
В Москве рядом с детской площадкой был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Подозрительную находку заметили в СНТ „Верховье“ в 20 метрах от жилого дома в траве за детской площадкой», — сообщает издание. Отмечается, что на предмете, похожем на гранату, изображены иностранные символы. Территория вокруг оцеплена. На месте работают оперативные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
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