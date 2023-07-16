SHOT: в Москве нашли гранату рядом с детской площадкой

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Виды Екатеринбурга, парк энгельса, детская площадка
Подозрительный предмет нашли рядом с детской площадкой (фото из архива) Фото:

В Москве рядом с детской площадкой был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Подозрительную находку заметили в СНТ „Верховье“ в 20 метрах от жилого дома в траве за детской площадкой», — сообщает издание. Отмечается, что на предмете, похожем на гранату, изображены иностранные символы. Территория вокруг оцеплена. На месте работают оперативные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.

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В Москве рядом с детской площадкой был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Подозрительную находку заметили в СНТ „Верховье“ в 20 метрах от жилого дома в траве за детской площадкой», — сообщает издание. Отмечается, что на предмете, похожем на гранату, изображены иностранные символы. Территория вокруг оцеплена. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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