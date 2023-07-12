Министр обороны Британии потребовал от Зеленского благодарность за поставленную технику

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
В Великобритании потребовали благодарности от Владимира Зеленского за помощь в конфликте с РФ Фото:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины Владимира Зеленского за поставку военной техники. Таким образом он отреагировал на критику украинским главой стран НАТО за отказ принимать Киев в альянс.

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности [за поставки военной техники], — обратился Бен Уоллес к президенту Украины во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Он также обратил внимание, что Зеленский вынуждает западные страны отказываться от собственных запасов вооружения.

При этом, уточнил британский министр, Зеленский не берет в расчет тот факт, что странам Запада порой приходится уговаривать Вашингтон поставить Украине ту или иную технику. «Мы не Amazon», — подытожил Уоллес, отмечая на слова критики со стороны Зеленского.

В настоящий момент проходит саммит стран НАТО в Вильнюсе. В ходе мероприятия Украине согласовали пакет военной поддержки. Также страны Запада готовы дать Киеву гарантии безопасности. При этом Зеленский периодически критикует НАТО из-за того, что Киев не принимают в альянс. Страны Североатлантического альянса поставляют Украине поддержку в виде военной помощи с начала СВО.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины Владимира Зеленского за поставку военной техники. Таким образом он отреагировал на критику украинским главой стран НАТО за отказ принимать Киев в альянс. «Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности [за поставки военной техники], — обратился Бен Уоллес к президенту Украины во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Он также обратил внимание, что Зеленский вынуждает западные страны отказываться от собственных запасов вооружения. При этом, уточнил британский министр, Зеленский не берет в расчет тот факт, что странам Запада порой приходится уговаривать Вашингтон поставить Украине ту или иную технику. «Мы не Amazon», — подытожил Уоллес, отмечая на слова критики со стороны Зеленского. В настоящий момент проходит саммит стран НАТО в Вильнюсе. В ходе мероприятия Украине согласовали пакет военной поддержки. Также страны Запада готовы дать Киеву гарантии безопасности. При этом Зеленский периодически критикует НАТО из-за того, что Киев не принимают в альянс. Страны Североатлантического альянса поставляют Украине поддержку в виде военной помощи с начала СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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