Министр обороны Британии потребовал от Зеленского благодарность за поставленную технику

12 июля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

В Великобритании потребовали благодарности от Владимира Зеленского за помощь в конфликте с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины Владимира Зеленского за поставку военной техники. Таким образом он отреагировал на критику украинским главой стран НАТО за отказ принимать Киев в альянс. «Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности [за поставки военной техники], — обратился Бен Уоллес к президенту Украины во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Он также обратил внимание, что Зеленский вынуждает западные страны отказываться от собственных запасов вооружения. При этом, уточнил британский министр, Зеленский не берет в расчет тот факт, что странам Запада порой приходится уговаривать Вашингтон поставить Украине ту или иную технику. «Мы не Amazon», — подытожил Уоллес, отмечая на слова критики со стороны Зеленского. В настоящий момент проходит саммит стран НАТО в Вильнюсе. В ходе мероприятия Украине согласовали пакет военной поддержки. Также страны Запада готовы дать Киеву гарантии безопасности. При этом Зеленский периодически критикует НАТО из-за того, что Киев не принимают в альянс. Страны Североатлантического альянса поставляют Украине поддержку в виде военной помощи с начала СВО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины Владимира Зеленского за поставку военной техники. Таким образом он отреагировал на критику украинским главой стран НАТО за отказ принимать Киев в альянс. «Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности [за поставки военной техники], — обратился Бен Уоллес к президенту Украины во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Он также обратил внимание, что Зеленский вынуждает западные страны отказываться от собственных запасов вооружения. При этом, уточнил британский министр, Зеленский не берет в расчет тот факт, что странам Запада порой приходится уговаривать Вашингтон поставить Украине ту или иную технику. «Мы не Amazon», — подытожил Уоллес, отмечая на слова критики со стороны Зеленского. В настоящий момент проходит саммит стран НАТО в Вильнюсе. В ходе мероприятия Украине согласовали пакет военной поддержки. Также страны Запада готовы дать Киеву гарантии безопасности. При этом Зеленский периодически критикует НАТО из-за того, что Киев не принимают в альянс. Страны Североатлантического альянса поставляют Украине поддержку в виде военной помощи с начала СВО.