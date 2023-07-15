Пермская прокуратура проводит проверку из-за ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ведомства.
«Организована проверка причин и условий ДТП, которое произошло сегодня, 16 июля, на трассе Большая Соснова — Чернушка. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины», — сообщается на сайте ведомства.
В результате ДТП, как сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю, погибли пять человек. Водителя грузового автомобиля, который допустил столкновение с другими машинами из-за поврежденного колеса, а также пассажирку мотоцикла доставили в больницу.
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