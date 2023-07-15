15 июля 2023
14 июля 2023

Пермская прокуратура проводит проверку из-за ДТП с пятью погибшими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, прокурор, прокуратура, арест, бумага, документы, судебное заседание, дело, судебное дело
Прокуратура даст оценку действиям подрядчика Фото:

Прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ведомства.

«Организована проверка причин и условий ДТП, которое произошло сегодня, 16 июля, на трассе Большая Соснова — Чернушка. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины», — сообщается на сайте ведомства.

В результате ДТП, как сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю, погибли пять человек. Водителя грузового автомобиля, который допустил столкновение с другими машинами из-за поврежденного колеса, а также пассажирку мотоцикла доставили в больницу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Большесосновского муниципального округа (Пермский край) организовала проверку из-за ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ведомства. «Организована проверка причин и условий ДТП, которое произошло сегодня, 16 июля, на трассе Большая Соснова — Чернушка. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали машины», — сообщается на сайте ведомства. В результате ДТП, как сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю, погибли пять человек. Водителя грузового автомобиля, который допустил столкновение с другими машинами из-за поврежденного колеса, а также пассажирку мотоцикла доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...